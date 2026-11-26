Llegó el día en el que Chivas comenzará su participación en la Liguilla del Apertura 2026, aunque Gabriel Milito tendrá que afrontar el partido de Ida de los Cuartos de Final contra Pachuca con una importante baja. Mientras tanto, Armando González tendrá una nueva oportunidad de lucirse en el futbol europeo, enfrentándose a uno de los equipos más importantes del continente. Por otro lado, también surgieron novedades respecto al mercado de fichajes del Guadalajara, pues se reveló quién sería la primera baja del equipo para el Clausura 2027 y la cantidad por la que Santiago Sandoval podría marcharse a Europa.

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Luis Romo se perderá el partido de ida de los Cuartos de Final contra Pachuca

El Guadalajara emprendió su viaje a Hidalgo con la buena noticia de que José Castillo está disponible para Gabriel Milito, aunque el estratega argentino no podrá contar con uno de sus futbolistas más importantes. Y es que Luis Romo no realizó el viaje con el resto de sus compañeros, por lo que se perderá el partido de Ida contra Pachuca . Cabe recordar que el capitán rojiblanco tampoco tuvo actividad en el enfrentamiento contra Cruz Azul debido a una sobrecarga muscular, por lo que todo apunta a que Diego Campillo volverá a desempeñarse como líbero del Rebaño Sagrado.

Armando González vuelve a la actividad en Europa League este jueves contra el AC Milan

Después de marcar en dos partidos consecutivos de la Superliga de Grecia, Armando González tendrá una nueva oportunidad de demostrar su calidad, ahora frente a uno de los clubes más importantes del futbol italiano. El Olympiacos recibirá al AC Milan este jueves 26 de noviembre a las 11:45 horas, tiempo del centro de México , en la Jornada 5 de la Fase de Liga de la UEFA Europa League. Habrá que esperar para conocer si Imanol Alguacil finalmente le brinda una oportunidad como titular a la Hormiga, quien se mantiene como el máximo goleador del conjunto griego. El encuentro podrá disfrutarse a través de ESPN 2 y Disney+ Premium.

César Merlo confirma la primera baja de Chivas para el 2027: Juan Pablo Uribe

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo para Súper Deportivo, Chivas llegó a un acuerdo para ceder a Juan Pablo Uribe al Atlético de San Luis durante un año y con opción de compra . El juvenil rojiblanco, quien ha generado muchas expectativas por sus actuaciones en Fuerzas Básicas y selecciones nacionales menores, tendría pocas posibilidades de encontrar un espacio en el esquema de Gabriel Milito. De esta manera, el Guadalajara volverá a dejar salir a uno de sus canteranos en busca de oportunidades en el futbol profesional, tal como sucedió anteriormente con Diego Campillo, Benjamín Sánchez y Alex Castro.

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Juan Uribe será baja en Chivas.

Pachuca sube los precios de los boletos a más del doble para el partido contra Chivas

Los aficionados que quieran asistir al Estadio Hidalgo para presenciar el enfrentamiento entre Pachuca y Chivas tendrán que desembolsar una importante cantidad de dinero. Y es que el boleto más económico para el partido de Ida de los Cuartos de Final tiene un costo de 1,047 pesos , correspondiente a las cabeceras, mientras que en las zonas laterales asciende a 1,157 pesos. Lo llamativo es que, para el enfrentamiento contra Toluca en el que los Tuzos consiguieron su clasificación a la Liguilla, los precios oscilaban entre los 497 y los 717 pesos, por lo que el costo de la entrada más económica aumentó a más del doble.

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Boletos más baratos para el Pachuca vs. Chivas

Chivas le pone cláusula millonaria a Santiago Sandoval para venderlo a Europa

Luego de que la prensa alemana revelara que equipos como Borussia Dortmund, Feyenoord, PSV Eindhoven y Porto estarían interesados en Santiago Sandoval, surgió información importante respecto a la situación contractual del canterano rojiblanco. Y es que el Guadalajara habría establecido una cláusula de salida de 10 millones de dólares para facilitar su eventual incorporación al futbol europeo . Cabe recordar que el Olympiacos también estaría siguiendo muy de cerca al juvenil de 19 años, aunque, por el momento, no se ha dado a conocer la existencia de alguna oferta formal por una de las grandes figuras del equipo de Gabriel Milito.