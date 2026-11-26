Chivas refrendó su etiqueta de amplio favorito al título del Apertura 2026 gracias a su actuación para derrotar a Cruz Azul en la jornada 17 y con ello instalarse en la cima de la tabla de posiciones; sin embargo, dentro del Rebaño esa euforia ya quedó en el pasado y ahora se enfocan en derrotar al Pachuca, al menos así lo aseguró el mediocampista rojiblanco, Efraín Álvarez.

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El '10' del Guadalajara expresó que la atención completa de jugadores y cuerpo técnico tapatíos se encuentra en el duelo contra los Tuzos, en donde desean conseguir la ventaja desde el partido de Ida para tratar de manejar mejor la serie en el Estadio Akron.

"Estamos muy ilusionados, la verdad. Sabemos lo que queremos, pero lo que pasó, pasó. Obvio que estuvios muy felices por el liderato, lo que queríamos al principio, pero ya es un torneo diferente, es matar o morir y tenemos que salir con todo.

"Va a ser un partido muy parejo como todos los otros de la Liguilla. Es matar o morir. Tenemos que ir a agarrar el resultado nosotros, porque sino se nos viene en contra todo como cualquier otro equipo. Nosotros a jugar nuestro partido, ir a ganar, como siempre", explicó el futbolista del Rebaño a Chivas TV.

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Después de anotar un golazo en el duelo contra La Máquina, Efraín Álvarez admitió sentirse contento por estar recuperando su mejor versión física y futbolística, por lo que confía ser de gran ayuda para el chiverío en esta etapa de eliminación directa.

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"Muy feliz, recuperando poco a poco. Espero que ya esté al cien para la recta final que es lo más importante y apoyar al grupo en lo que me toque", concluyó.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Pachuca vs. Chivas?

El duelo de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Pachuca y Guadalajara se llevará a cabo el próximo jueves 26 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo, duelo que está programado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.