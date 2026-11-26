Chivas se enfrentará a Pachuca este jueves en el partido de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, una eliminatoria que promete ser bastante disputada por el rendimiento que han mostrado ambos equipos. Y es que el líder de la Tabla General se enfrentará a un conjunto que llega a la Liguilla con cuatro victorias consecutivas , además de que el Guadalajara y los Tuzos terminaron la fase regular como las dos mejores defensivas del campeonato. Por ello, será fundamental que Gabriel Milito encuentre la manera de generar peligro sin comprometer la solidez defensiva del Rebaño Sagrado.

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Para este encuentro, Gabriel Milito tendrá que mandar al terreno de juego a su mejor alineación disponible, aunque deberá tomar en cuenta una ausencia sumamente importante. Y es que Luis Romo se perderá el partido de Ida contra Pachuca debido a una sobrecarga muscular , misma situación que le impidió tener actividad en el enfrentamiento contra Cruz Azul del pasado domingo. El capitán rojiblanco no realizó el viaje a Hidalgo con el resto de sus compañeros este miércoles, por lo que Diego Campillo apunta a desempeñarse nuevamente como líbero del Guadalajara.

Considerando el gran partido que realizó el Rebaño Sagrado contra la Máquina, lo más probable es que Gabriel Milito repita la alineación con la que consiguió asegurar el liderato del Apertura 2026. Cabe recordar que José Castillo está disponible y realizó el viaje a Hidalgo con el resto de sus compañeros, por lo que podría mantenerse en la línea de tres centrales junto a Daniel Aguirre y Diego Campillo. Además, más allá de la ausencia de Luis Romo, el estratega argentino no cuenta con ninguna otra baja por lesión para afrontar este importante compromiso.

Por su parte, en el ataque todo apunta a que Gabriel Milito volverá a apostar por el tridente ofensivo conformado por Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval, este último desempeñándose como falso nueve. La movilidad y capacidad asociativa de estos tres futbolistas podrían ser fundamentales para encontrar espacios y generar oportunidades de gol ante una de las defensivas más sólidas de la Liga MX. Cabe recordar que Pachuca solamente permitió 20 anotaciones durante la fase regular, por lo que el Guadalajara deberá aprovechar al máximo las ocasiones que consiga generar.

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La probable alineación de Chivas para enfrentar al Pachuca

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Diego Campillo

José Castillo

Bryan González

Omar Govea

Fernando González

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Santiago Sandoval

DT: Gabriel Milito

Probable alineación de Pachuca para enfrentar a Chivas