Armando González y el Olympiacos volvieron a tener actividad este jueves en la UEFA Europa League, en uno de los encuentros que mayor expectativa habían generado entre los aficionados mexicanos. Y es que el conjunto de El Pireo recibió en el Estadio Georgios Karaiskakis al AC Milan, uno de los equipos más importantes en la historia del futbol europeo. Además, el conjunto italiano llegaba con la necesidad de conseguir un resultado positivo para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del certamen continental.

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Afortunadamente, Imanol Alguacil decidió darle una oportunidad a Armando González como titular, algo que bien podría interpretarse como una recompensa por haber marcado el pasado domingo en la goleada contra Iraklis en la Superliga de Grecia. Si bien el canterano del Guadalajara no consiguió hacerse presente en el marcador durante los poco más de 60 minutos que estuvo dentro del terreno de juego, la Hormiga tuvo una importante participación en la jugada que parecía encaminar al Olympiacos hacia la victoria, demostrando que su aportación ofensiva va mucho más allá de los goles.

Apenas al minuto 49, Armando González recibió el balón en punta y, al percatarse de que tendría que darse la vuelta entre los defensores del AC Milan para intentar generar peligro, tomó una inteligente decisión. La Hormiga cedió el balón a Remo Freuler, quien inmediatamente aprovechó el movimiento de Jota Silva para darle un excelente pase filtrado, dejando al atacante portugués prácticamente solo frente a la portería para marcar el 2-0. De esta manera, el mexicano demostró su capacidad para interpretar las jugadas y darle continuidad al ataque sin necesidad de buscar constantemente la portería rival.

Salió titular y dio un buen partido, pero Armando González no pudo evitar la derrota del Olympiacos

Más allá de las pocas oportunidades que tuvo de entrar en contacto con el balón durante el encuentro, Armando González ofreció una buena actuación frente al conjunto italiano, especialmente por su capacidad para tomar decisiones en beneficio del funcionamiento colectivo. Y es que una de las grandes virtudes del canterano de Chivas es que no necesita terminar todas las jugadas para generar peligro, pues también sabe asociarse con sus compañeros y facilitarles las oportunidades de gol cuando las circunstancias del partido así lo requieren.

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La realidad es que la Hormiga estuvo constantemente vigilada por los defensores del AC Milan, quienes limitaron considerablemente sus posibilidades de generar peligro individualmente. Armando González terminó su participación sin realizar un solo disparo y dando apenas nueve pases, aunque uno de ellos fue precisamente el que permitió darle continuidad a la jugada del segundo gol del Olympiacos. Ante las dificultades que estaba teniendo el mexicano para recibir el balón, Imanol Alguacil decidió sustituirlo al minuto 67 para darle ingreso al delantero ucraniano Roman Yaremchuk.

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Desafortunadamente, el encuentro terminó complicándose considerablemente para el conjunto griego. Cuando Armando González abandonó el terreno de juego, el marcador ya estaba empatado 2-2, pero los ajustes realizados por el AC Milan durante la recta final terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto italiano. De esta manera, el Olympiacos terminó cayendo por 2-4 y sufrió su primera derrota de la temporada en la UEFA Europa League, en un encuentro en el que llegó a tener una ventaja de dos anotaciones y que dejó buenas sensaciones respecto a la capacidad asociativa de la Hormiga.