El Guadalajara vuelve a tener acción en el Apertura 2026 cuando visite a Pachuca por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla en el Estadio Akron. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos qué tipo de resultado tendría que tener en la vuelta si gana, empata o pierde ante los Tuzos.

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El equipo de Gabriel Milito finalizó la fase regular como superlíder de la tabla general de posiciones 33 puntos tras vencer por 1-0 a Cruz Azul en la última jornada. Los rojiblancos ganaron nueve encuentros, perdieron dos, ante Toluca y Querétaro, y empataron en ocho. A su vez, logró tuvo la valla menos invicta con 15 goles, mientras que en la portería rival sumó 27.

El Guadalajara visitará a un Pachuca que tuvo que luchar más de la cuenta para clasificarse en la octava posición luego de haber ganado cuatro de los últimos cinco partidos. El equipo de Benjamín Mora tiene la segunda portería menos invicta con 20 goles y al campeón de goleo, Salomón Rondón, con 17 goles.

Chivas visita a Pachuca por la ida de la Liguilla.

Photo: IMAGO7

¿Qué pasa si Chivas gana, empata o pierde ante Pachuca?

Si Chivas supera a Pachuca: si el Guadalajara se queda con la ida ante los Tuzos, en la vuelta en el Estadio Akron puede avanzar a la Semifinal de la Liguilla si iguala o se impone por cualquier tipo de resultado . A su vez, puede avanzar a la siguiente instancia si pierde por la misma diferencia en la que se impusieron los de Mora en el Estadio Hidalgo debido a que igualaría en el marcador global y avanzaría por mejor posición en la tabla del Apertura 2026.

si el Guadalajara se queda con la ida ante los Tuzos, en la vuelta en el Estadio Akron . A su vez, debido a que igualaría en el marcador global y avanzaría por mejor posición en la tabla del Apertura 2026. Si Chivas empata frente a Pachuca: si el equipo de Gabriel Milito no saca diferencia ante los hidalguenses, necesitará ganar o empatar por cualquier tipo de resultado para avanzar a la Semifinal de la Liguilla. Una derrota en el Estadio Akron los eliminará de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

si el equipo de Gabriel Milito no saca diferencia ante los hidalguenses, Una derrota en el Estadio Akron los eliminará de la Fiesta Grande del futbol mexicano. Si Chivas pierde ante Pachuca: si el Rebaño Sagrado cae ante los dirigidos de Benjamín Mora, necesitará ganar en el Estadio Akron por la misma diferencia con la que cayó en Hidalgo, ya que igualaría el marcador global y avanzaría por ventaja deportiva. Una derrota o empate los deja eliminados de la Liguilla.

¿A qué hora se juega la ida entre Chivas y Pachuca?

La ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Chivas y Pachuca se llevará este jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo a las 19:00 del Centro de México. El partido en territorio nacional se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Fox One, mientras que en Estados Unidos por Fox Deportes. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el equipo de Gabriel Milito.