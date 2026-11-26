En los últimos días surgió la versión de que gigantes de Europa están muy interesados en fichar a Santiago Sandoval en el mercado de invierno. En medio de la gran cantidad de información que ha surgido, revelaron que en el Guadalajara no hay ninguna oferta en la mesa, pero sabe muy bien que hay interés y un seguimiento desde el Viejo Continente con el canterano de 19 años.

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La aparición de Santi sorprendió a más de un chivahermano porque muchos veíamos en esa posición a Roberto Alvarado y Efraín Álvarez como interiores. En el 2026 no solo demostró que está para jugar en el primer equipo con goles claves frente a Tigres, sino que además puede jugar como carrilero y falso 9. En otras palabras, el Rebaño Sagrado tiene entre sus manos a un crack de 19 años y con proyección mayor a la que muchos piensan que puede tener.

En medio del cierre de la fase regular y de la Liguilla del Apertura 2026 surgió el rumor de que varios clubes de Europa siguen de cerca a Santiago Sandoval. Entre los nombres más rimbombantes se encuentra el de Borussia Dortmund, mientras que desde Grecia surgió la versión de que Olympiacos lo sigue de cerca. Mientras muchos se lo imaginan con boleto de embarque a Europa, César Huerta confirmó en su canal de YouTube que no hay ofertas, pero que la directiva sabe muy bien que hay interés.

Santiago Sandoval es seguido por varios clubes de Europa.

“Hoy volví a preguntar y me volvieron a decir que no. Hasta el día de hoy no hay ninguna oferta por Santiago Sandoval formal. La semana pasada les decía, aquí mismo, que la gente de dentro del Guadalajara me había dicho que sí estaban conscientes ¿Se acuerdan que les dije es que tienen conocimiento de que Santiago Sandoval forma parte de las listas de seguimiento de varios clubes de Europa? Bueno, para que vean que no estamos tan pendejos, estos güeyes desde Alemania confirman que efectivamente hay varios clubes siguiéndole la pista pero ni uno solo que haya presentado una oferta. Está en varias listas de seguimiento y seguirá estando porque es un gran futbolista”, explicó el periodista de Diario AS.

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Y agregó: “Le van a seguir la pista, van a estudiar su crecimiento, van a darse cuenta que va puliendo qué detalles le siguen faltando, qué le pueden enseñar allá, si puede crecer tanto como para servir en Europa o no. Todo eso lo van a seguir estudiando y en algún momento de la vida va a llegar alguna oferta por Santiago Sandoval. Ya veremos si la toma o no. Hoy, por lo pronto, no hay que preocuparnos. No hay una sola oferta en la mesa por Santiago Sandoval”.

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Los números de Santiago Sandoval con Gabriel Milito