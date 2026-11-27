Chivas sufrió una dolorosa derrota por 2-1 ante Pachuca en el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, en un encuentro donde Oussama Idrissi sorprendió con dos anotaciones que terminaron marcando la diferencia. Sin embargo, más allá de la actuación del futbolista marroquí, el planteamiento de Gabriel Milito también quedó bajo cuestionamiento , pues el Guadalajara no logró sostener la ventaja y terminó cediendo ante los Tuzos. Esto provocó una ola de críticas por parte de la afición rojiblanca.

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No obstante, hay un factor que también debe tomarse en cuenta para entender lo sucedido en el Estadio Hidalgo: una debilidad muy evidente del Guadalajara que ya había sido señalada por periodistas, rivales e incluso por los propios futbolistas del equipo. Se trata de un problema que ha acompañado al Rebaño Sagrado durante buena parte del torneo y que Pachuca supo identificar y aprovechar este jueves para darle la vuelta al marcador y quedarse con la ventaja en la eliminatoria.

A lo largo del Apertura 2026, uno de los problemas más recurrentes de Chivas ha sido la cantidad de goles que recibe durante los últimos minutos de sus partidos. La situación ha llamado la atención en distintas ocasiones, pues el equipo suele perder intensidad conforme avanza el encuentro y permite que sus adversarios encuentren oportunidades para hacerle daño. De hecho, este aspecto fue cuestionado directamente a Omar Govea durante la conferencia de prensa de la semana pasada, cuando se le preguntó por las dificultades del Guadalajara para cerrar sus compromisos.

En aquella comparecencia, el mediocampista rojiblanco explicó que esta disminución de intensidad no responde a una instrucción de Gabriel Milito, sino a situaciones que ocurren dentro del propio terreno de juego. Govea reconoció que, en ocasiones, los futbolistas bajan el ritmo por el cansancio acumulado o porque llegan a relajarse inconscientemente con el resultado. Esa falta de intensidad termina permitiendo que los rivales crezcan y encuentren espacios para reaccionar, un escenario que volvió a presentarse frente a Pachuca.

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Los números reflejan con claridad esta tendencia. De los 17 goles que ha recibido Chivas en el Apertura 2026, contando los dos tantos de este jueves, 11 llegaron después del minuto 61, es decir, durante la última media hora de los encuentros. La diferencia también es considerable si se divide el registro entre ambos tiempos: el Guadalajara recibió cuatro anotaciones durante la primera mitad y 13 en la segunda. En otras palabras, el Rebaño ha concedido más del triple de goles después del descanso, una estadística que evidencia sus dificultades para mantener el mismo nivel durante los 90 minutos.

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La afición del Guadalajara criticó fuerte los cambios de Gabriel Milito

La coincidencia no pasó desapercibida entre los seguidores rojiblancos, especialmente porque los primeros cambios de Gabriel Milito ante Pachuca llegaron precisamente al minuto 61 , cuando el equipo comenzó a perder el control del encuentro. Las modificaciones del entrenador fueron cuestionadas por la afición, que consideró que algunos movimientos terminaron debilitando al Guadalajara en un momento clave. Así, la derrota volvió a poner sobre la mesa tanto los problemas de Chivas para cerrar los partidos como las decisiones de Milito para gestionar los segundos tiempos.