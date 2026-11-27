El partido entre Chivas y Pachuca terminó envuelto en polémica, especialmente por la expulsión de Oussama Idrissi , quien recibió una segunda tarjeta amarilla después de realizar gestos de burla hacia la banca del Guadalajara tras marcar su segundo gol de la noche. La acción ocurrió cuando los Tuzos acababan de ponerse en ventaja en el marcador, por lo que la celebración del atacante marroquí terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del encuentro. Sin embargo, lo que parecía una decisión arbitral cuestionable tomó otra dimensión después de que se conociera una secuencia que no apareció en la transmisión televisiva.

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La expulsión de Idrissi generó opiniones divididas entre los aficionados, pues muchos consideraron que el árbitro Fernando Hernández fue demasiado estricto al mostrarle la segunda amarilla al futbolista de Pachuca. No obstante, un video grabado desde la tribuna y publicado por AS México permitió conocer la secuencia completa de lo sucedido y entender mejor por qué el silbante decidió sancionar al marroquí. Las imágenes muestran detalles que no pudieron apreciarse durante la transmisión del partido y que resultan importantes para analizar la decisión arbitral.

Aunque Idrissi no realizó un gesto con groserías ni utilizó un lenguaje abiertamente ofensivo que pudiera justificar una expulsión directa, sí hizo una serie de ademanes dirigidos a la banca rojiblanca. Y aquí está el punto clave: el reglamento contempla como motivo de amonestación las acciones provocadoras o de burla hacia los adversarios. Por lo tanto, aunque para algunos la sanción pueda parecer excesiva por tratarse de una segunda amarilla, la conducta del jugador sí podía ser castigada por el árbitro.

Por si fuera poco, en el video publicado por AS México también se puede observar cómo el Curro Hernández le advierte en repetidas ocasiones a Idrissi que no provoque a los integrantes de la banca de Chivas. Sin embargo, el futbolista hizo caso omiso a las indicaciones del árbitro y terminó realizando precisamente los gestos que le habían pedido evitar. Aunque no se alcanza a escuchar con claridad todo lo que dice durante la secuencia, algunos aficionados interpretaron sus ademanes como una burla al peso de alguien del cuerpo técnico rojiblanco o como una provocación en la que les habría dicho a los jugadores que eran sus hijos.

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Por lo tanto, aunque para muchos aficionados la decisión de Fernando Hernández puede parecer rigorista, la amonestación tiene sustento en el reglamento y no representa necesariamente una ayuda arbitral para el Guadalajara, como algunos han querido señalar. La secuencia completa permite entender que el silbante no tomó la decisión sin advertencias previas y que Idrissi tuvo oportunidad de evitar la sanción. De esta manera, mientras no exista alguna resolución que modifique el castigo, todo apunta a que el atacante marroquí se perderá el partido de Vuelta contra Chivas en el Estadio Akron.

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Oussama Idrissi tiene historial de hacerse expulsar por malas conductas en el campo

Además, esta no sería la primera ocasión en la que Oussama Idrissi termina perjudicando a su equipo por perder el control durante un partido. El especialista en arbitraje Juan Guzmán compartió en su cuenta de X, antes Twitter, varios ejemplos de situaciones en las que el futbolista de Pachuca protagonizó comportamientos que terminaron provocándole expulsiones. El analista señaló que esta falta de inteligencia emocional, como él mismo la describe, ya le ha costado al marroquí recibir tarjetas rojas en otras ocasiones. Así, la polémica ante Chivas vuelve a poner sobre la mesa una conducta que Idrissi necesita corregir, especialmente en una instancia tan importante como la Liguilla.