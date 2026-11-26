Chivas ha vuelto a ser un equipo protagonista y poderoso dentro de la Liga MX gracias al proyecto deportivo que está comandando Gabriel Milito, quien estaría viviendo sus últimos meses de contrato, por lo que la directiva ya estaría en pláticas para extenderle su vínculo con el Rebaño; sin embargo, eso dependerá de cómo termine su participación en este Apertura 2026.

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El Guadalajara se mantiene en claro ascenso futbolístico, clasificando en primer lugar de la Liga MX, además de ser la mejor defensiva de toda la fase regular, por lo que millones de aficionados desean la continuidad del entrenador sudamericano al frente de los rojiblancos, aunque para que se firme su renovación cuanto antes es necesario que sea campeón en este torneo.

El comunicador Alejandro Ramírez explicó el panorama completo sobre cómo se está llevando el tema de la renovación de Gabriel Milito dentro del chiverío, en donde si el timonel cumple su promesa de hacer campeón al Rebaño en máximo cuatro torneos, obtendrá su renovación, en donde inclusive el estratega podrá exigir un incremento salarial.

Sin embargo, en caso de quedar eliminado en Cuartos de Final o Semifinales del Apertura 2026, directiva y entrenador pondrían pausa a las charlas para retomarlas hasta el verano, cuando concluya su contrato original y donde se analizarán los resultados.

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"¿Por qué no se han sentado en este momento? Porque hay formas y tiempos, además de que Gabriel considera que no es apropiado mientras el torneo esté corriendo en su fase más importante y así también lo entiende la directiva, lo acepta y lo comprende.

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"Se dice: 'se van a sentar en enero para ver la renovación', pero ya hay mucho de la plática avanzada para una posible renovación. En ciertos momentos, en ciertos pasajes que ha visitado Amaury Vergara y que ha tenido la oportunidad Alejandro Manzo con Javier Mier para hacer una extensión de contrato. Pero así como muchos piensan de que va a ser muy seguro de que renueve, no estaría tan seguro de que esto se vaya a poder dar, porque algo que está esperando Gabriel es cumplir su contrato en tiempo y forma, pero mucho va a esperarse a lo que ocurra en este torneo, a cómo culmine.

"Con un título en mano, es mucho mejor negociar para tener una retribución o un aumento económico de manera interesante, que sería bien merecido, antes de que se llegue a una década de ausencia de campeonatos con Guadalajara (...) Se espera que se supere lo del torneo anterior y estar en la Final del Apertura 2026 y tener más argumentos para firmar.

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Gabriel Milito en conferencia de prensa

Photo: Getty Images

"Si Guadalajara logra ser campeón en este torneo, en diciembre establecen fecha para cuando regrese Gabriel Milito y su cuerpo técnico de sus vacaciones para sentarse a platicar y hacer una extensión de contrato por dos años más.

"Si Guadalajara no es campeón en este torneo, mucho depende en qué posición quede para obtener un contrato más adelante y existe la posibilidad de que si Guadalajara no pasa de Cuartos de Final o se queda en Semifinal de nueva cuenta, de que no se haga una renovación de contrato en enero como se está hablando.

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"El acuerdo fue que en cuatro torneos, el equipo fuera campeón, atendiendo a las necesidades y requerimientos como técnico para darle las herramientas, los jugadores con la calidad necesaria para poder desarrollar su idea de juego. Si el equipo no avanza en Cuartos de Final, se esperan hasta una vez que termine el campeonato (Clausura 2027).

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"No hay seguridad si no se logra ser campeón, de que después pueda o quiera renovar, porque hay fondos y formas. En el cuarto torneo era el límite para ser campeón y aceptado por Gabriel, porque eso fue lo que se le pidió cuando llegó. Mucho va a depender de cómo sea eliminado, del fondo, las formas y la evolución que el equipo vaya teniendo futbolísticamente.

"Si en este torneo no es campeón Guadalajara difícilmente veremos que Gabriel Milito apunte o lo veamos que esté renovando en enero. Si el equipo es campeón, a lo que sigue, se sientan y establecen extensión de contrato. Si se queda en el camino, nos vamos a ir con otro capítulo de esta historia para verle el final hasta el torneo entrante, esperando que ahora sí, ya sea la suya y sea campeón", explicó el comunicador Alejandro Ramírez en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los logros de Gabriel Milito en Chivas?

El entrenador argentino convirtió a un equipo que llevaba un año sin calificar a la Liguilla a ser uno de los protagonistas de la Liga MX, con un estilo de juego vistoso que le ha ido permitiendo el ir superando marcas, por lo que muchos aficionados y especialistas como Claudio Suárez, exigen la renovación de Gabriel Milito de forma casi inmediata.

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