Uno de los duelos más interesantes que habrá en la serie de Cuartos de Final entre Chivas y Pachuca será el que protagonizarán Salomón Rondón y la línea defensiva del Guadalajara . Y es que el máximo goleador del Apertura 2026 se enfrentará a la mejor defensiva del campeonato, pues mientras el delantero venezolano consiguió marcar 17 anotaciones durante la fase regular, el equipo de Gabriel Milito solamente recibió 15 goles. Sin embargo, al analizar las estadísticas del experimentado atacante de los Tuzos, podemos encontrar algunas claves que podrían ayudar al Rebaño Sagrado a neutralizarlo.

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Además de sus 17 goles y tres asistencias, Salomón Rondón tiene números extraordinarios en algunas de las principales métricas ofensivas. De acuerdo con los datos de StatsBomb, el delantero venezolano se encuentra en el percentil 100 en goles esperados sin penales (0.60 por cada 90 minutos), toques dentro del área (7.55) y goles esperados asistidos (0.08). Esto demuestra que su extraordinaria producción goleadora no es casualidad, pues tiene una gran capacidad para recibir el balón en posiciones peligrosas y también generar oportunidades para sus compañeros.

Photo: Statsbomb

Por otro lado, Rondón promedia 4.12 disparos por cada 90 minutos, ubicándose en el percentil 98, aunque lo más destacable es la calidad de sus oportunidades, pues registra 0.14 goles esperados por disparo, situándose en el percentil 100. A esto hay que sumarle su extraordinaria fortaleza física, pues promedia 2.20 duelos aéreos ganados y 12.01 presiones por cada 90 minutos. A sus 37 años, el delantero venezolano sigue siendo capaz de disputar constantemente la posesión del balón, imponerse físicamente a los centrales rivales y generarse espacios dentro del área.

Sin embargo, también existen algunas debilidades que Gabriel Milito podría aprovechar. Y es que Salomón Rondón registra 1.97 pérdidas de balón por cada 90 minutos, ubicándose en el percentil 0, además de completar apenas 0.23 regates, situándose en el percentil 9. Asimismo, solamente el 11% de sus toques a sus compañeros terminan en disparo. Estos números reflejan que el atacante venezolano no destaca precisamente por su capacidad para generar oportunidades mediante la conducción del balón, sino que su mayor peligro radica en recibir cerca de la portería rival y aprovechar su fortaleza física.

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Por lo tanto, una de las principales tareas de la defensa del Guadalajara será impedir que Salomón Rondón reciba cómodamente dentro del área y obligarlo a disputar el balón lejos de la portería de Raúl Rangel. Para ello, será fundamental que Diego Campillo o el defensor encargado de marcarlo pueda competir físicamente con el venezolano , aunque también será necesario limitar el suministro de balones por parte de sus compañeros. Si Chivas consigue alejarlo de las zonas de remate, podría aprovechar sus dificultades en la conducción y su tendencia a perder la posesión.

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Diego Campillo podría repetir la forma en la que anuló a Henry Martín en el Clásico Nacional del Clausura 2026

Uno de los mejores antecedentes que tiene el Guadalajara para afrontar este enfrentamiento es precisamente la actuación de Diego Campillo durante el Clásico Nacional del Clausura 2026. En aquella ocasión, el canterano rojiblanco consiguió neutralizar a Henry Martín al imponerse en prácticamente todos los duelos físicos que sostuvo con el delantero del América, tanto por tierra como por aire. Ante la ausencia de Luis Romo, Campillo apunta a desempeñarse nuevamente como líbero del Rebaño Sagrado, por lo que necesitará ofrecer una actuación de características similares para contener al campeón de goleo del Apertura 2026.