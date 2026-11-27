Chivas es el club más grande e importante de México; sin embargo, hay personas que no se sienten atraídos a dichas características, por lo que suelen alentar a otras instituciones, por lo que el famoso narrador de deportes estadounidenses, Enrique Garay, destapó que es un "antichiva" pese a que fue voz de uno de los momentos más importantes en la historia del Rebaño.

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El periodista que brilló durante muchos años en TV Azteca en las transmisiones de la NFL o del beisbol, tuvo un fugaz paso por los micrófonos del futbol, en donde fue parte del Milagro del Centenario; sin embargo, admitió que no siente atracción por el Guadalajara, recordando a Oswaldo Sánchez, quien debutó en el Atlas para posteriormente jugar en América y hacerse ídolo del chiverío.

"Soy antichiva y antiamérica. Sí (antichiva), no me caen bien. Cuando yo veía a mi Atlas eran las Chivas del Willy Gómez, del Gusano Nápoles y no me hacen gracia. Y luego ver que Oswaldo Sánchez acabó en las Chivas. ¿Cómo? Si Oswaldo surgió del Atlas, pasó por el América y las Chivas, es como pecar dos veces. Doble pecado mortal. Muy mal, muy mal. Entonces el primer portero que me viene (a la mente) de las Chivas es Oswaldo, pero para mal porque no me hizo gracia", declaró en entrevista con el Re.Portero, podcast de Yosgart Gutiérrez.





¿Por qué Enrique Garay narró el Milagro del Centenario?

Durante el 2006, el comentarista sorprendió al narrar el segundo tiempo del partido de Vuelta de los Cuartos de Final entre Chivas y Jaguares de Chiapas. Aunque no hay una versión oficial, se presume que la aparición de Enrique Garay en dicho partido fue para suplir a los narradores estelares, quienes ya estarían preparándose para la Copa del Mundo de Alemania 2006 que inició unas semanas después.

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¿Qué fue el Milagro del Centenario?

Chivas cumplió 100 años en el año 2006, en donde el conjunto rojiblanco trabajó para celebrar dicha fecha con un título de Liga MX; sin embargo, para el Clausura 2006 el Guadalajara fue mermado por la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial de Alemania, perdiendo a varios jugadores como Oswaldo Sánchez, Gonzalo Pineda, Omar Bravo, entre otros para la Liguilla.

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El Rebaño Sagrado se enfrentó a Jaguares en la Ida de los Cuartos de Final, en donde los rojiblancos cayeron en el Estadio Jalisco por marcador de 2-3, por lo que se metieron al Víctor Manuel Reyna para el duelo de Vuelta, en donde consiguieron la hazaña de vencer, con gol de último minuto, a los chiapanecos por marcador de 2-4, avanzando a las Semifinales y eliminando al sublíder general de aquel torneo.