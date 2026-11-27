Chivas se metió a la cancha del Estadio Hidalgo con la consigna de salir con una ventaja que le permitiera afrontar con tranquilidad el duelo de Vuelta en el Estadio Akron; sin embargo, los Tuzos sorprendieron con dos golazos de Idrissi, en donde el Rebaño salió contra las cuerdas en su sueño de aspirar a las Semifinales del Apertura 2026.

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Mala lectura de Gabriel Milito

El entrenador del Guadalajara decidió apostar por la misma alineación y esquema que propuso durante los últimos partidos del torneo, sin un centro delantero nominal y con Santiago Sandoval más adelantado, propuesta que no le funcionó debido a que los zagueros del Pachuca ya lo esperaban, ganándole en las coberturas y en los choques.

El primer tiempo fue un suplicio para el Rebaño, pero el entrenador argentino no ajustó y mantuvo el mismo esquema, facilitándole las cosas a los hidalguenses. Hasta que el chiverío recibió los goles, el entrenador ajustó y les puso referencias de marca a los zagueros con Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.

¿Nerviosismo o soberbia?

Desde el arranque del partido varios futbolistas de las Chivas demostraron que no estaban concentrados cometiendo muchas equivocaciones que no suelen ser comunes en los partidos de la fase regular, equivocando pases, tomando malas decisiones para terminar la jugada y hasta en coberturas defensivas que pusieron a temblar a toda la afición tapatía.

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Hace unos días festejaron el liderato con euforia, ahora es momento de que demuestren carácter y entusiasmo para poder revertir el mal partido que se brindó en la cancha del Estadio Hidalgo.

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Falta liderazgo en la defensa

La ausencia de Luis Romo se percibió drásticamente en el partido contra Pachuca, no solamente por su habilidad para salir con pelota controlada o de dar trazos largos para dejar a los atacantes con ventaja, sino porque evidentemente faltó un referente que pusiera orden en la defensa, ya que durante casi todo el partido el Guadalajara estuvo defendiendo por la intensidad que implementó el equipo de la Bella Airosa.

Las calificaciones de los jugadores de Chivas tras la visita a Pachuca

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pachuca por la Vuelta de los Cuartos de Final?

El Guadalajara recibirá a los Tuzos el próximo domingo 29 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.