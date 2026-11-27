Chivas fue el mejor equipo de toda la fase regular del Apertura 2026; sin embargo, en varias ocasiones tuvo que ser salvado por las atajadas de Raúl Rangel, quien durante el duelo de Ida de los Cuartos de Final contra Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, volvió a ser determinante con un par de atajadas espectaculares que mantienen con vida al Rebaño en la contienda.

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El Guadalajara registró uno de sus peores partidos en el semestre y probablemente en la gestión de Gabriel Milito, en donde no pudieron imponer sus condiciones a la ofensiva, sufriendo en demasía por los ataques del conjunto de los Tuzos.

Durante el segundo tiempo, el Tala tuvo que exigirse a fondo en un par de ocasiones para salvar a la escuadra tapatía, en donde la primera fue a través de un disparo de media distancia de Idrissi, que cruzó toda el área, pero el cancerbero reaccionó con puros reflejos para evitar la caída de su portería por segunda ocasión en la noche.

Posteriormente, el chiverío se equivocó en la salida y le dejó la redonda a merced de Salomón Rondón, quien se enfiló directamente hacia la portería rojiblanca, sacando un derechazo con potencia en donde el Tala Rangel se tuvo que lanzar para desviar a una mano, ocasionando que se lastimara durante unos minutos el cancerbero rojiblanco.

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¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pachuca por la Vuelta de los Cuartos de Final?

El Guadalajara recibirá a los Tuzos el próximo domingo 29 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.