En pocas horas, Chivas volverá a tener acción cuando enfrente a Pachuca por la ida del Apertura 2026 de la Liga MX. A falta de minutos para el inicio del partido, el Guadalajara confirmó que la baja de Luis Romo se debe a la recuperación de la molestia muscular que lo dejó afuera del duelo ante Cruz Azul.

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No hay duda de que el Rebaño Sagrado llega como favorito a quedarse con el partido, ya que finalizó como superlíder de la tabla general de posiciones. Sin embargo, los dirigidos por Benjamín Mora cuentan con la segunda valla menos invicta detrás del Guadalajara, con Salomón Rondón como campeón de goleo y con cuatro victorias al hilo de los últimos cinco partidos que disputó.

En medio de este contexto, Chivas confirmó los convocados para enfrentar a Pachuca por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. Como se adelantó ayer, el conjunto rojiblanco confirmó en su comunicado la baja de Luis Romo y señaló que aún se recupera de la molestia que lo dejó marginado del duelo frente a Cruz Azul del domingo pasado.

Luis Romo será baja ante Pachuca.

“Cabe destacar que Luis Romo continúa con su proceso de recuperación, luego de las molestias musculares que presentó previo al duelo ante Cruz Azul”, comunicó el Guadalajara en su página oficial. Sin duda, es una gran incógnita sobre qué si podrá estar presente en la vuelta que se llevará adelante en el Estadio Akron.

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Los convocados de Chivas

Porteros: Raúl Rangel y Óscar Whalley.

Raúl Rangel y Óscar Whalley. Defensas: Diego Campillo, Luis Rey, Bryan González, José Castillo, Daniel Aguirre, Richard Ledezma y Miguel Gómez.

Diego Campillo, Luis Rey, Bryan González, José Castillo, Daniel Aguirre, Richard Ledezma y Miguel Gómez. Mediocampistas: Jonathan Pérez, Kevin Castañeda, Jordan Carrillo, Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Rubén González, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez y Omar Govea.

Jonathan Pérez, Kevin Castañeda, Jordan Carrillo, Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Rubén González, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez y Omar Govea. Atacantes: Jesús Hernández, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

¿A qué hora se juega la ida entre Chivas y Pachuca?

La ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Chivas y Pachuca se llevará este jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo a las 19:00 del Centro de México. El partido en territorio nacional se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Fox One, mientras que en Estados Unidos por Fox Deportes. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el equipo de Gabriel Milito.