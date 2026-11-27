La moneda está en el aire y Chivas debe volver a casa, a la cancha del Estadio Akron para buscar cerrar la serie contra el Pachuca para concretar su pase a las Semifinales del Apertura 2026 tras la derrota del Rebaño en el duelo de Ida de los Cuartos de Final por marcador de 2-1 en la cancha del Estadio Hidalgo.

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El Guadalajara sufrió en demasía en su visita a la Bella Airosa debido a la intensidad con la que el entrenador Benjamín Mora planteó el partido, poniendo en predicamentos al Rebaño para construir su futbol ofensivo, por lo que Gabriel Milito deberá estar preparado para recibir a unos hidalguenses que saldrán con el cuchillo entre los dientes por el pase a la antesala de la Final.

Hay que recordar que en la Liga MX no existe el criterio de gol de visitante, por lo que en caso de que exista empate en el global se le otorgará el pase a la siguiente instancia al club que haya terminado en la mejor posición durante la fase regular, criterio que le favorece al chiverío tras avanzar en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Es por eso, que tras lo mostrado en el duelo de Ida, al Guadalajara necesita conseguir un triunfo por cualquier marcador para avanzar a las Semifinales del Apertura 2026, en donde ningún otro empate le alcanzaría al chiverío para conseguir el pase a la siguiente ronda.

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¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pachuca por la Vuelta de los Cuartos de Final?

El Guadalajara recibirá a los Tuzos el próximo domingo 29 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.