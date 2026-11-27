En el Estadio Hidalgo, Chivas no pudo ante Pachuca por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla tras caer por 2-1. Luego de lo sucedido en territorio hidalguense, repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO la vuelta entre el Guadalajara y los Tuzos en el Gigante de Zapopan.
El Rebaño Sagrado llegó a esta Fiesta Grande como uno de los grandes favoritos a quedarse con el título debido a que se consagró como superlíder del torneo. A su vez, se había sacado de encima el estigma de que Gabriel Milito no había podido vencer a Cruz Azul ya que en la última jornada logró imponerse por 1-0.
En Hidalgo, Chivas hizo un mal partido ante un Pachuca que cerró los caminos de defensa a ataque y se llevó una merecida victoria por 2-1 con dos golazos de Idrissi. De esta manera, el Guadalajara necesita ganar por un gol de diferencia para igualar el marcador global y avanzar por ventaja deportiva a la Semifinal de la Liguilla.
¿Cuándo y dónde juegan Chivas vs. Pachuca por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026?
El juego entre Chivas y Pachuca por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla se llevará adelante el domingo 9 de noviembre en el Estadio Hidalgo. El mismo comenzará a disputarse a las 19:07 del centro de México.
¿Cómo ver EN VIVO Chivas vs. Pachuca por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026?
La vuelta entre el Guadalajara y los Tuzos por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en Zapopan.
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