En el Estadio Hidalgo, Chivas y Pachuca llevan un partido muy físico a pesar de que el Rebaño Sagrado gana por la mínima diferencia. Lo que la transmisión no mostró fue el enojo de Gabriel Milito con Katia Itzel y el Curro Hernández por la cantidad de faltas que recibieron sus jugadores en la mitad del campo de juego.
Dicen los entrenadores experimentados que una manera de inclinar la cancha a favor de un equipo es siempre cobrar las faltas chiquitas que hay en la mitad del campo de juego a favor del rival. En territorio hidalguense, el silbante no dejó cortar el partido con faltas a favor de los Tuzos y de mirar a otro lado cuando bajaban a Sandoval pasando el círculo central.
Con este contexto, Gabriel Milito y su cuerpo técnico estallaron con la terna arbitral por no cobrar claras infracciones en contra de los jugadores. Un momento que no mostró la transmisión fue el enojo y reclamo de Milito contra Katia Itzel. En un video compartido por Esto, se ve al argentino molesto y dialogando con la cuarta árbitra, quien le explica las decisiones que se tomaron.
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