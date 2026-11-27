Chivas se metió a la cancha del Estadio Hidalgo y salió herido al perder por marcador de 2-1 gracias a un par de golazos de Idrissi, por lo que Gabriel Milito dio la cara al término del partido, reconociendo que el rendimiento del Rebaño estuvo lejos de lo esperado; sin embargo, manifestó su confianza absoluta en remontar la serie en la cancha del Estadio Akron.

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"Partido muy disputado, pero quedan 90 minutos en casa que trataremos de hacer valer la localía. Por supuesto con la necesidad de ganar, pero plena confianza en que lo podemos hacer. Creo que debemos mejorar en algunos aspectos, pero la eliminatoria está abierta. Sabíamos que no se iba a definir acá, sea cual sea el resultado. Nos tocó perder, pero tenemos la posibilidad ahora de un partido más en casa, con nuestra gente y hay que tener confianza de que el equipo pueda dar su mejor versión. Necesitamos dar nuestra mejor versión para avanzar a la siguiente ronda.

"El partido se dio tal cual lo habíamos imaginado en la previa. Su estructura de ataque fue tal cual lo teníamos previsto. Sí creo que nos faltó tener un poco más de calma para tener una mejor circulación de la pelota, mayor control de partido, sobre todo estando en ventaja. Evidentemente, Pachuca tenía que venir hacia adelante, nos presionó bien y nos quitó precisión. El partido en un momento entró en un terreno de mucha disputa.

"Los dos equipos jugamos para ganar, los dos tuvimos situaciones de gol. Cuando mejor estábamos, llegó el empate y después terminó definiendo Idrissi el 2-1 con otro gol fantástico. Veníamos con intención de ganar, no lo pudimos hacer, pero queda un partido. Siento que lo podemos hacer mejor, siento mucha confianza en los jugadores y jugando en casa, con nuestra gente, daremos el máximo que tenemos para ganar el partido y avanzar", declaró el entrenador del chiverío en conferencia de prensa al término del partido.

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Gabriel Milito no quiso adelantar su estrategia para la Vuelta en el Estadio Akron

"Es algo que tenemos que analizar bien. Tenemos distintas alternativas en ataque, ya veremos si jugamos con un nueve más de características de centro delantero o si decidimos jugar con un nueve de otras características como lo hicimos hoy. El equipo tiene vocación ofensiva. Es verdad que el partido es largo y tenemos muchos minutos por delante para buscar ese gol, pero tengo claro que tenemos que defendernos bien para estar a un solo gol de pasar.

"Ahora hay que recuperar energías, pensar mucho, recuperar a los jugadores y quién está en las mejores condiciones. Tenemos variantes para elegir y tomar la decisión de cara a ese partido. Nunca son fáciles este tipo de instancias. Nos pasó el año pasado con Tigres, el anterior también con Cruz Azul. En este caso sabíamos que no iba a ser la excepción. Uno sueña y aspira a que el desarrollo y el partido sean favorables, porque es lo que venimos a buscar, pero hay un rival enfrente que tiene sus fortalezas. Esperemos que el próximo partido el juego y el resultado sea favorable para nosotros", concluyó el sudamericano.

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¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pachuca por la Vuelta de los Cuartos de Final?

El Guadalajara recibirá a los Tuzos el próximo domingo 29 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.