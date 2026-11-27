La afición de Chivas llegó al Estadio Hidalgo con la ilusión de ver al menos al mismo equipo que se lució ante Cruz Azul en la última jornada de la fase regular del Apertura 2026. Sin embargo, los chivahermanos se fueron decepcionados y marcaron a Gabriel Milito como el gran culpable de la derrota rojiblanca ante los Tuzos.

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Tanto en el primer tiempo como en el segundo, el Pachuca de Benjamín Mora lograron cortar los carriles de transición de defensa a ataque. Sin embargo, en una contra, el Guadalajara se encontró con el 1-0 gracias a la anotación de Bauermann en propia puerta, pero Idrissi rescató a su equipo con dos golazos.

La sensación que dejó el partido es que Chivas estuvo muy lejos de su mejor nivel y que tiene mejorar si quiere jugar la Semifinal. La afición reaccionó de la misma manera y estalló contra Gabriel Milito por el tipo de partido que llevaron adelante.

Chivas perdió ante Pachuca.

“Milito es un nene porque todavía se caga en los calzones. Increíble como los mandó para atrás, increíble su falta de variantes, increíble que desperdicies DOS CAMBIOS metiendo a SEPÚLVEDA Y MARÍN, hoy la derrota es de él, que entienda en dónde está”, expresó un aficionado.

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Y otro agregó: “Hijos de perra si tienen dignidad el domingo tienen que presentarse con otra cara porque lo de hoy fue asqueroso, el domingo no tienen de otra que ganar”. A su vez, varios aficionados señalaron los malos cambios del entrenador rojiblanco y la falta de minutos de Hugo Camberos.

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¿Qué resultado necesita Chivas para avanzar a la Semifinal de la Liguilla?

Luego de lo sucedido contra Pachuca en el Estadio Hidalgo, el Guadalajara necesita ganar al menos por un gol de diferencia para igualar el marcador global y así avanzar a la Semifinal de la Liguilla . Un empate o una derrota no sirven.

Así reaccionó la afición de Chivas contra Gabriel Milito