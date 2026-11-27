Chivas ya disputó su partido de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, desafortunadamente cayendo por marcador de 2-1 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo. Si bien la derrota del Guadalajara generó una gran cantidad de reacciones por parte de los protagonistas y de la afición rojiblanca, a esto hay que sumarle la polémica expulsión de Oussama Idrissi, quien fue el gran protagonista de la noche. De esta manera, la eliminatoria entre el Rebaño Sagrado y los Tuzos ha dado mucho de qué hablar de cara al partido de Vuelta.

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Chivas tiene que ganar sí o sí en la Vuelta en el Estadio Akron

Afortunadamente para el Guadalajara, haber terminado la fase regular como líder de la Tabla General podría ser fundamental para conseguir su clasificación a las Semifinales del Apertura 2026. Y es que al Rebaño Sagrado le bastará con ganar por un gol de diferencia para igualar el marcador global y avanzar gracias a su ventaja deportiva. Por el contrario, cualquier empate o derrota en el Estadio Akron supondría la eliminación del equipo de Gabriel Milito, por lo que los rojiblancos tendrán que salir a buscar la victoria desde el primer minuto.

Benjamín Mora se dice muy confiado de eliminar a Chivas y pasar a Semifinales

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Benjamín Mora salió en defensa de Oussama Idrissi tras su polémica expulsión, destacando la importancia que ha tenido el futbolista marroquí para Pachuca durante los últimos tres años. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la confianza que mostró el estratega de los Tuzos respecto a sus posibilidades de eliminar al Guadalajara, pues aseguró que la suspensión le vendrá bien a Idrissi para descansar y estar disponible para las Semifinales , dando prácticamente por hecho que su equipo conseguirá avanzar a la siguiente instancia.

Gabriel Milito manda un mensaje de confianza a la afición de Chivas para la Vuelta

Por su parte, Gabriel Milito reconoció que el Guadalajara tiene varios aspectos por mejorar tras la derrota en el Estadio Hidalgo, aunque dejó en claro que mantiene plena confianza en las capacidades de sus futbolistas para revertir el marcador. El estratega argentino explicó que sabía que la eliminatoria no se definiría en el partido de Ida, independientemente del resultado, por lo que confía en que Chivas pueda mostrar su mejor versión y hacer valer su condición de local con el apoyo de la afición rojiblanca durante los 90 minutos restantes de la serie.

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Gabriel Milito confía en el pase a las semifinales.

Oussama Idrissi dio el partido de su vida y lo echó a perder con su expulsión

Sin duda alguna, el gran protagonista del encuentro en el Estadio Hidalgo fue Oussama Idrissi, quien consiguió poner contra las cuerdas al Guadalajara gracias a un doblete de auténticos golazos. Sin embargo, el futbolista marroquí terminó empañando su extraordinaria actuación al acudir a provocar a la banca rojiblanca pese a que ya estaba amonestado. Esta acción le costó recibir una segunda tarjeta amarilla y, por consiguiente, Oussama Idrissi se perderá el partido de Vuelta en el Estadio Akron, dejando a Pachuca sin uno de sus futbolistas más desequilibrantes.

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Oussama Idrissi fue expulsado en la ida del Pachuca vs Chivas.

Afición de Chivas se lanza contra Gabriel Milito por la derrota ante Pachuca

Tras el descalabro en el Estadio Hidalgo, buena parte de la afición rojiblanca señaló directamente a Gabriel Milito como uno de los principales responsables de la derrota. Entre las principales críticas hacia el estratega argentino estuvieron la forma en la que el Guadalajara cedió el control del balón a Pachuca y las modificaciones que realizó durante el encuentro. Particularmente, los seguidores del Rebaño Sagrado cuestionaron el ingreso de Ángel Sepúlveda, uno de los futbolistas que más ha quedado a deber durante el presente campeonato y que tampoco consiguió marcar la diferencia ante los Tuzos.