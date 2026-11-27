Chivas visitó a Pachuca este jueves para disputar el partido de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026, encuentro que terminó con una derrota rojiblanca por marcador de 2-1. Más allá del resultado, el Guadalajara nunca terminó de sentirse cómodo sobre el terreno de juego y varias de las decisiones de Gabriel Milito no convencieron, tanto por el funcionamiento del equipo como por los cambios que realizó durante el compromiso. Esto provocó que, al finalizar el encuentro, buena parte de la afición comenzara a cuestionar las decisiones del entrenador argentino.

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Y es que los seguidores del Rebaño Sagrado señalaron directamente a Milito por haber cedido el control del balón después de conseguir ponerse en ventaja, permitiendo que los Tuzos tomaran la iniciativa y terminaran remontando el marcador. Sin embargo, las críticas más fuertes estuvieron dirigidas a las modificaciones del estratega, especialmente por el ingreso de Ángel Sepúlveda, quien ha tenido muy poca participación en cuanto a goles y asistencias durante el presente torneo y no ha conseguido convencer con sus actuaciones.

No obstante, uno de los cuestionamientos que más se repitió entre los aficionados rojiblancos fue la decisión de no darle minutos a Hugo Camberos. Y es que el canterano es considerado uno de los futbolistas más desequilibrantes de la plantilla, con capacidad para cambiar el rumbo de un partido gracias a su velocidad y habilidad en el uno contra uno. De hecho, el propio Camberos ya había demostrado su talento frente a Pachuca durante la fase regular, cuando protagonizó una extraordinaria jugada individual en la que superó a varios defensores de los Tuzos antes de dejarle el balón a Roberto Alvarado.

Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer y muchos seguidores del Guadalajara criticaron duramente a Gabriel Milito por mantener a Camberos en la banca. Algunos comentarios incluso pasaron de los cuestionamientos futbolísticos a las ofensas contra el entrenador argentino, mientras que otros comenzaron a especular sobre la posibilidad de que exista algún problema personal entre el estratega rojiblanco y el joven canterano. Sin embargo, hasta el momento no existe información que confirme un conflicto entre ambos, por lo que las críticas se mantienen principalmente alrededor de las decisiones deportivas del técnico.

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La realidad es que Hugo Camberos no juega con el primer equipo de Chivas desde la Jornada 13 del Apertura 2026, cuando tuvo actividad frente a Necaxa. Desde entonces, el extremo acumula cinco partidos consecutivos sin recibir minutos , incluyendo el compromiso de Ida de los Cuartos de Final contra Pachuca. Por este motivo, desde hace varios días existían dudas sobre el papel que tendría durante la Liguilla e incluso se especulaba que podría quedarse sin participación en esta instancia. Al menos en el primer encuentro de la eliminatoria, esa posibilidad terminó por confirmarse.

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Gabriel Milito no termina de encontrarle un lugar a Hugo Camberos en su planteamiento

Una de las principales dificultades para que Hugo Camberos tenga más oportunidades es que su posición natural es la de extremo por izquierda, un lugar que actualmente no tiene demasiado espacio dentro del planteamiento de Gabriel Milito. El entrenador argentino podría utilizarlo como carrilero por ese costado, pero difícilmente le quitará el puesto a Bryan González, quien se ha consolidado como una pieza importante del equipo. Otra alternativa sería colocarlo como interior, aunque en esa zona Milito suele darle prioridad a futbolistas como Brian Gutiérrez y Kevin Castañeda, además de contar con Roberto Alvarado y Efraín Álvarez como titulares en posiciones más adelantadas. Así, el talento de Camberos sigue sin encontrar un espacio claro en el esquema rojiblanco, quedándose en el banquillo a pesar de su talento.