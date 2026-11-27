El partido entre Chivas y Pachuca terminó envuelto en polémica, principalmente por la expulsión de Oussama Idrissi, quien recibió una segunda tarjeta amarilla después de realizar gestos de burla hacia la banca del Guadalajara . Si bien muchos aficionados consideraron que Fernando Hernández fue demasiado estricto al tomar esta decisión, la sanción tiene sustento en el reglamento arbitral, por lo que la acción terminó generando todo tipo de discusiones. Sin embargo, el atacante marroquí no fue el único protagonista de la controversia, pues las declaraciones posteriores de Benjamín Mora también provocaron numerosas reacciones.

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Y es que, durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador de los Tuzos realizó una declaración que no pasó desapercibida, pues prácticamente dio por hecho que su equipo conseguiría avanzar a las Semifinales del Apertura 2026 . Sus palabras generaron críticas entre los aficionados rojiblancos, especialmente porque todavía falta el partido de Vuelta en el Estadio Akron y Chivas necesita ganar por cualquier marcador para conseguir su clasificación. Por ello, muchos interpretaron sus comentarios como una falta de respeto hacia el Guadalajara y una manera de dar por sentenciada una eliminatoria que sigue abierta.

Sin embargo, todo parece indicar que Benjamín Mora se arrepintió de la manera en la que expresó sus palabras o, al menos, de la interpretación que tuvieron. Durante una entrevista concedida este jueves por la mañana a Claro Sports, el estratega mexicano explicó que su intención nunca fue menospreciar al Guadalajara, sino enviarle un mensaje de ánimo a Oussama Idrissi después de lo sucedido con su expulsión. Además, aprovechó para dejar en claro el respeto que siente por Chivas, sus futbolistas, Gabriel Milito y hasta su presidente, Amaury Vergara.

Mora explicó que sus declaraciones después del partido estaban relacionadas con el deseo de respaldar a Idrissi y al resto de sus jugadores tras la polémica tarjeta roja. No obstante, reconoció que sus palabras pudieron interpretarse de una manera distinta a la que pretendía y que nunca tuvo la intención de restarle méritos al Guadalajara ni de dar por terminada la eliminatoria. El entrenador de Pachuca buscó aclarar que su comentario no representaba una falta de respeto hacia el Rebaño Sagrado, sino una muestra de confianza y respaldo hacia uno de sus futbolistas más importantes.

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Asimismo, el estratega mexicano reafirmó su admiración por la institución rojiblanca, destacando tanto el trabajo de Amaury Vergara como el proyecto deportivo encabezado por Gabriel Milito. Mora también señaló que Pachuca se caracteriza por trabajar con humildad y mantener el respeto hacia sus rivales, independientemente de la importancia del encuentro. De esta manera, el técnico de los Tuzos intentó poner fin a la polémica y dejar claro que reconoce el mérito del Guadalajara, aunque eso no significa que su equipo renuncie a la posibilidad de conseguir el boleto a las Semifinales en el Estadio Akron.

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Gabriel Milito aclaró que la burla de Oussama Idrissi no fue hacia él

Por su parte, Gabriel Milito también habló sobre la polémica celebración de Oussama Idrissi durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. El entrenador argentino dejó en claro que, si bien los gestos del futbolista marroquí estuvieron dirigidos hacia la banca del Guadalajara, no los interpretó como una provocación personal en su contra. Incluso, señaló que no tiene ningún problema con los jugadores de Pachuca y que en ningún momento se sintió ofendido por los comentarios o ademanes del atacante. Así, el estratega rojiblanco evitó darle mayor importancia al episodio y prefirió concentrarse en preparar el partido de Vuelta.