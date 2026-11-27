El liderato del Apertura 2026, conseguido después de vencer a Cruz Azul en la última jornada de la fase regular, generó una enorme expectativa entre los aficionados de Chivas. El gran cierre del Guadalajara también provocó que volviera a tomar fuerza la conversación sobre la continuidad de Gabriel Milito, cuyo contrato está próximo a terminar. Incluso, figuras del futbol mexicano que no tienen relación directa con el Rebaño Sagrado, como Hugo Sánchez, se pronunciaron sobre la posibilidad de que el entrenador argentino renueve su vínculo con el club , aumentando todavía más el interés alrededor de su futuro.

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Sin embargo, el resultado del partido de Ida contra Pachuca cambió considerablemente la conversación. Y es que Benjamín Mora pareció ganarle la partida táctica a Milito, quien no encontró la manera de recuperar el control del encuentro después de que los Tuzos tomaran la iniciativa. Además, los cambios del estratega rojiblanco no terminaron de convencer y provocaron numerosas críticas, especialmente por mantener sin actividad a Hugo Camberos , un futbolista que muchos aficionados consideran capaz de cambiar el rumbo de un partido gracias a su desequilibrio individual.

Gabriel Milito no quiere hablar de su renovación con Chivas.

Photo: Imago7

Por ello, considerando que el Guadalajara llega con una desventaja de 2-1 al partido de Vuelta de los Cuartos de Final, resulta inevitable preguntarse si una eliminación en esta primera instancia de la Liguilla podría modificar los planes de la directiva respecto a la renovación de Gabriel Milito. Después de terminar como líder de la fase regular, quedar fuera ante el octavo lugar representaría un golpe importante para las aspiraciones rojiblancas. La gran incógnita es si ese resultado sería suficiente para que Amaury Vergara y los altos mandos reconsideren su apuesta por el proyecto del entrenador argentino.

Por el momento, lo que se sabe es que las negociaciones para renovar el contrato de Milito se retomarán en enero de 2027, una vez que termine su participación en el Apertura 2026. La intención de ambas partes ha sido permitir que el estratega se concentre completamente en la Liguilla y que la directiva pueda evaluar los resultados obtenidos antes de avanzar en las conversaciones. Además, no parece que la derrota contra Pachuca vaya a modificar automáticamente la postura de los altos mandos rojiblancos, pues hasta ahora han demostrado tener una gran confianza en el proyecto del argentino y desean seguir contando con él.

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Los altos mandos de Chivas quieren seguir contando con Gabriel Milito.

Por otro lado, quienes conocen más de cerca la personalidad de Gabriel Milito han señalado que el entrenador no se siente cómodo cuando considera que no está cumpliendo los objetivos que se plantea. De hecho, hace algunas semanas surgió información sobre la posibilidad de que el propio estratega prefiera dar un paso al costado si no consigue conquistar un título con Chivas , antes que continuar al frente de un proyecto en el que no haya alcanzado las metas deportivas. Por ello, si las negociaciones no llegan a buen puerto, tampoco se puede descartar que la decisión termine dependiendo más de Milito que de la directiva del Guadalajara.

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Chivas solo necesita ganar en la Vuelta a Pachuca para avanzar a Semifinales

A pesar de la derrota por 2-1 en el Estadio Hidalgo, el Guadalajara todavía tiene en sus manos la posibilidad de conseguir su clasificación a la siguiente ronda. Y es que por haber terminado como líder de la Tabla General, al Rebaño Sagrado le basta con ganar por un gol de diferencia en el Estadio Akron para igualar el marcador global y avanzar gracias a su posición en el campeonato. Por el contrario, un empate o una nueva derrota significarían la eliminación rojiblanca. Así, el encuentro del próximo domingo será determinante tanto para las aspiraciones del equipo como para el cierre del semestre de Gabriel Milito.