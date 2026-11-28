Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Pachuca por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla en el Estadio Akron. La duda que existe en este momento es si Gabriel Milito podrá o no contar con Luis Romo, quien fue baja por una molestia muscular.

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En medio de este contexto, la afición estalló contra el técnico argentino por no utilizar a Hugo Camberos, quien no ve minutos desde la victoria ante Necaxa. A su vez, Benjamín Mora volvió a romper el silencio para pedir disculpas por sus dichos en conferencia de prensa, mientras sale a luz por qué estuvo bien expulsado Oussama Idrissi. Por otro lado, el mercado de pases toca la puerta del Guadalajara y confirman que Cade Cowell no se quedará en New York Red Bull.

Afición estalla contra Gabriel Milito por Hugo Camberos

El jueves, Chivas no pudo contra Pachuca y la afición estalló en redes sociales porque el entrenador argentino no utilizó a Hugo Camberos. En más de una oportunidad, los chivahermanos se preguntaron por qué Gabriel Milito no le da minutos de juego a la joya rojiblanca para hacer daño a la defensa de Benjamín Mora.

Afición quiere más minutos para Hugo Camberos.

¿Por qué estuvo bien expulsado Oussama Idrissi en Pachuca vs. Chivas?

Idrissi tuvo un partido destacado en la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla con dos golazos en los que Raúl Rangel poco pudo hacer. Sin embargo, fue expulsado tras su segundo gol por provocar al banco de suplentes del Guadalajara. La gran pregunta que surge es si estuvo bien tomada la decisión del Curro Hernández.

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Más allá de que el extremo de los Tuzos no hizo un gesto grosero ni insultó, es un hecho que realizó provocaciones. Es aquí el punto clave para interpretar el reglamento, ya que contempla como motivo de amonestación las acciones provocadoras o de burla hacia los adversarios. Por lo tanto, aunque para algunos la sanción pueda parecer excesiva por tratarse de una segunda amarilla, la conducta del jugador sí podía ser castigada por el árbitro.

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Benjamín Mora pide disculpas a Chivas

Luego de la victoria en el Estadio Hidalgo, Benjamín Mora infló el pecho y se agrandó por la victoria por 2-1 en la ida ante Chivas, ya que dio por hecho que iban a conseguir el pase a las Semifinales. Menos de 24 horas después de sus palabras rompió el silencio en Claro Sports para pedir disculpas al Guadalajara.

“Reitero mi respeto a Chivas de Guadalajara, a su presidente Amaury Vergara y a su entrenador Gabriel Milito. Quizá no debí haberlo dicho de esa forma, pero fue para tratar de ayudar a mi equipo. La serie está abierta y tenemos que ir a pelear contra un rival muy difícil”, expresó el Malayo.

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Cade Cowell no se queda en New York Red Bull

Luego de la enorme temporada en la MLS, New York Red Bull confirmó en su página web que no hará uso de la cláusula de compra de Cade Cowell. De esta manera, el Vaquero, en enero, deberá presentarse en Verde Valle salvo que cambie sus condiciones para salir.