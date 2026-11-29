Chivas tiene enfrente un enorme reto este domingo 29 de noviembre, cuando reciba a Pachuca en el Estadio Akron para disputar el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026. El Guadalajara llega en desventaja después de caer 2-1 en el encuentro de ida, por lo que necesita hacer valer su condición de local para conseguir el boleto a las semifinales, estando obligados a reaccionar ante su afición en una noche en la que no tiene margen para cometer errores.

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Una buena noticia para Gabriel Milito es que Luis Romo ya se encuentra prácticamente recuperado de las molestias musculares que le impidieron participar en el primer partido de la serie. El mediocampista entrenó al parejo de sus compañeros durante la práctica abierta del sábado en el Estadio Akron, por lo que podría regresar a la alineación titular para enfrentar a los Tuzos. Su presencia representaría una alternativa importante para fortalecer el mediocampo rojiblanco en un compromiso decisivo.

Aunque Chivas necesita remontar el resultado de la ida, la realidad es que el objetivo no es para nada descabellado: El Guadalajara conseguirá su clasificación con una victoria por cualquier marcador , ya que terminó mejor ubicado que Pachuca en la Tabla General y ese criterio le favorece en caso de empate en el marcador global. Por lo tanto, un triunfo por la mínima diferencia sería suficiente para que los dirigidos por Milito se instalen en las semifinales del Apertura 2026.

¿Va por TV Abierta el Chivas vs Pachuca de la vuelta de los Cuartos de Final?

No. El partido entre Chivas y Pachuca no estará disponible por televisión abierta en México, pues la transmisión será exclusiva de Amazon Prime Video. Para los aficionados que se encuentren en Estados Unidos, el encuentro podrá seguirse a través de Telemundo. Además, en Rebaño Pasión tendremos el seguimiento de lo más importante del compromiso, con las acciones destacadas y toda la información que deje la definición de esta eliminatoria.

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¿A qué hora se juega el Chivas vs Pachuca de la vuelta de los Cuartos de Final?

El encuentro entre el Guadalajara y los Tuzos está programado para este domingo 29 de noviembre en el Estadio Akron. El silbatazo inicial será a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en un partido que definirá al equipo que avanzará a las semifinales del Apertura 2026. Chivas buscará aprovechar el apoyo de su afición y hacer valer su posición en la tabla para mantenerse con vida en la Liguilla.

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Probable alineación de Chivas para la vuelta ante Pachuca