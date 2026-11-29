Mañana, Chivas volverá a tener acción cuando enfrente a Pachuca por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026. Esta tarde, el Rebaño Sagrado llevó adelante una práctica abierta en el Estadio Akron y la afición le exigió a Gabriel Milito que Hugo Camberos vaya de inicio ante los Tuzos.

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El Rebaño Sagrado dejó un sinsabor muy grande en Hidalgo, debido a que perdió por 2-1 ante los dirigidos por Benjamín Mora. El Guadalajara llegó en dos oportunidades a la portería de Carlos Moreno, abrió el marcador con un gol en propia puerta de Eduardo Bauermann y luego Raúl Rangel tuvo que aparecer en varias ocasiones para evitar que caiga antes la portería.

Tras lo sucedido en el Estadio Hidalgo, la afición de Chivas no se cansó de pedir a Hugo Camberos para la vuelta en el Akron. El argumento de los chivahermanos es muy claro: la joya del Guadalajara fue clave para abrir el marcador en la fase regular ante los Tuzos y tiene la habilidad y talento para marcar la diferencia en los metros finales.

Afición quiere más minutos para Hugo Camberos.

Esta tarde, el Guadalajara llevó adelante una práctica abierta previo a la vuelta contra los Tuzos y la afición se volvió a manifestar. “Camberos, Camberos, Camberos”, se escuchó en las gradas del Gigante de Zapopan, motivo por el cual el extremo saludó y agradeció por nombrarlo. ¿Gabriel Milito los escuchará? Difícil que el argentino cambie su sistema de juego por el canterano de 19 años.

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¿Juega Oussama Idrissi ante Chivas?

Como decíamos, Chivas volverá a tener acción mañana cuando reciba a Pachuca por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla. Tras lo vivido en el Hidalgo, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol confirmó que Oussama Idrissi no jugará en el Gigante de Zapopan y deberá cumplir un partido de suspensión.

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¿A qué hora se juega Chivas vs. Pachuca?

La vuelta entre Chivas y Pachuca por la vuelta de los Cuartos de Final se llevará adelante mañana domingo 29 de noviembre a las 19:07 del Centro de México en el Estadio Akron. El duelo se podrá seguir en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.