Chivas volverá a tener acción mañana cuando reciba a Pachuca por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla. Tras lo vivido en el Estadio Akron, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol confirmó que Oussama Idrissi no jugará en el Gigante de Zapopan.

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El primer tiempo en Hidalgo fue muy físico debido a que el Curro Hernández no mantuvo firmes las riendas del partido. Por esta razón, en menos de 30 minutos los Tuzos tuvieron dos amonestados: Carlos Moreno e Idrissi.

En la segunda mitad, Idrissi estuvo intratable, anotó dos golazos, pero decidió provocar a la banca de Chivas. A pesar de las advertencias del silbante, el atacante de Pachuca continuó con sus gestos e insólitamente se fue expulsado.

Pachuca pierde a Idrissi.

Tras lo sucedido en la ida, la pregunta que surgía era si los Tuzos iban a apelar la expulsión del Curro Hernández. Finalmente, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol confirmó que el extremo debe cumplir un partido de suspensión y no podrá estar presente en el Estadio Akron.

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¿A qué hora se juega Chivas vs. Pachuca?

La vuelta entre Chivas y Pachuca por la vuelta de los Cuartos de Final se llevará adelante mañana domingo 29 de noviembre a las 19:07 del Centro de México en el Estadio Akron. El duelo se podrá seguir en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.