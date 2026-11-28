Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Pachuca para la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla en el Estadio Akron. A pesar de la derrota por 2-1 ante los Tuzos, Jorge Campos, leyenda de Pumas y el futbol mexicano, señaló que el Guadalajara de Gabriel Milito va a jugar la Final de Fiesta Grande. ¿Tendrá razón?

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Lo vivido en Hidalgo dejó una sensación muy mala, ya que el Rebaño Sagrado no solo perdió, sino que tampoco pudo desplegar su futbol para hacer daño. Fueron dos llegadas claras las que tuvo el Rebaño Sagrado, mientras que los de Benjamín Mora llegaron en más de una ocasión y concretaron con dos goles, ya que en el fondo estuvo Raúl Rangel para evitar que caiga uno más.

La gran pregunta que surge es cómo jugará el Guadalajara mañana en el Estadio Akron cuando tenga que ir a ganar frente a Pachuca para avanzar a la Semifinal. En medio de este contexto, Jorge Campos analizó los partidos de los Cuartos de Final de la Liguilla y señaló que ve a Chivas en la final.

Jorge Campos ve a Chivas en la Final.

Photo: Jose Zamora

“Yo te digo que Chivas va a llegar a la final, también así como quieras apostar tu cafecito. Chivas a la final, sin azúcar el tuyo, ¿no? La Chivas Pachuca, me parece que Chivas va a estar en la final, yo no más les digo, va a llegar a la final, va a llegar a la final. Chivas en casa pesa pero mucho la grada y vas a... juega muy bien”, expresó el inmortal en Azteca Deportes.

PUBLICIDAD

¿Juega Oussama Idrissi ante Chivas?

Como decíamos, Chivas volverá a tener acción mañana cuando reciba a Pachuca por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla. Tras lo vivido en el Hidalgo, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol confirmó que Oussama Idrissi no jugará en el Gigante de Zapopan y deberá cumplir un partido de suspensión.

PUBLICIDAD

¿A qué hora se juega Chivas vs. Pachuca?

La vuelta entre Chivas y Pachuca por la vuelta de los Cuartos de Final se llevará adelante mañana domingo 29 de noviembre a las 19:07 del Centro de México en el Estadio Akron. El duelo se podrá seguir en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.