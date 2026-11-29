El Guadalajara llevó adelante una práctica abierta en el Estadio Akron para cerrar su preparación previo a la vuelta ante Pachuca por la Liguilla. En el Gigante de Zapopan, Gabriel Milito ventiló una importante decisión, ya que Luis Romo llevó adelante la práctica con el resto de sus compañeros, por lo que se perfila para jugar ante los Tuzos.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Es un hecho que el Rebaño Sagrado tiene que hacer un partido totalmente diferente al que hizo en la ida, debido a que de lo contrario va a quedar eliminado de la Fiesta Grande. Especialmente porque generó tres jugadas de peligro y concretó solamente un gol, mientras en el fondo Raúl Rangel hizo de todo para evitar que solamente lo vencieran en dos ocasiones.

Este sábado, Chivas llevó adelante una práctica abierta con la afición en la que participaron todos los jugadores. Uno de los puntos más importantes fue el pedido por Hugo Camberos para enfrentar a Pachuca en la vuelta en el Gigante de Zapopan.

Romo entrenó al parejo con el resto de Chivas.

En un video publicado en X por Kar se puede ver Gabriel Milito ventiló un posible movimiento para la vuelta ante Pachuca, ya que se ve a Luis Romo practicando sin problemas con el resto de sus compañeros. De esta manera, no sería extraño que el capitán regrese ante los Tuzos en lugar de José Castillo. Restará saber si envía a un nueve frente a los de Benjamín Mora.

PUBLICIDAD

¿Juega Oussama Idrissi ante Chivas?

Como decíamos, Chivas volverá a tener acción mañana cuando reciba a Pachuca por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla. Tras lo vivido en el Hidalgo, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol confirmó que Oussama Idrissi no jugará en el Gigante de Zapopan y deberá cumplir un partido de suspensión.

PUBLICIDAD

¿A qué hora se juega Chivas vs. Pachuca?

La vuelta entre Chivas y Pachuca por la vuelta de los Cuartos de Final se llevará adelante mañana domingo 29 de noviembre a las 19:07 del Centro de México en el Estadio Akron. El duelo se podrá seguir en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.