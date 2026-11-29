El Guadalajara Alberto Ascencio logró clasificar a la Semifinal de la Liguilla luego de haber ganado por 3-1 ante Santos Laguna en Verde Valle. El gran responsable de esta clasificación es sin duda Leo Ramírez, quien se despachó con un doblete brutal para que superar a los Guerreros en la Perla Tapatía.

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La semana pasada la Sub-21 nos había dejado con el trago amargo debido a que logró superar en la ida a Pachuca, pero en la vuelta en Hidalgo no pudo mantener la diferencia y se despidió del torneo. Por esta razón, todo el mundo está al pendiente de lo que sucede con los rojiblancos en las diferentes categorías.

Esta mañana, Chivas Sub-19 recibió a Santos Laguna y fue Leo Ramírez la enorme sorpresa, ya que se despachó con un doblete increíble. El primero llegó a los 11 minutos en el que fue a presionar y recuperar el balón, en el rebote logró protegerla con una increíble ruleta para dejar al defensa por el piso para luego rematar al palo derecho del portero.

Leo Ramírez anotó un doblete frente Santos Laguna.

Siete minutos después, Ramírez rebotó un lateral con su cabeza, se la devolvieron y de larga distancia anotó el 2-1 parcial para comenzar a encaminar la victoria rojiblanca para igualar la serie. Minutos más tarde apareció Villaseñor para marcar el 3-1 tras finalizar una enorme jugada colectiva.

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Los goles de Leo Ramírez ante Santos Laguna Sub-19