Chivas viene de caer ante Pachuca por la ida de los Cuartos de Final por 2-1 y necesita ganar para avanzar a la Semifinal de la Liguilla. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos cómo, cuándo y a qué hora ver EN VIVO y EN DIRECTO la vuelta en el Estadio Akron.

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El equipo de Gabriel Milito estuvo muy lejos de su nivel ante los Tuzos y tuvo una merecida derrota en Hidalgo. Raúl Rangel fue el punto más alto del equipo, mientras que el resto del equipo se encontró encerrado ante un rival que presionó alto y que encontró la manera de cerrar todos los caminos a la portería.

Cabe destacar que Pachuca llega con una baja confirmada debido a que la Comisión Disciplinaria ratificó la expulsión de Oussama Idrissi . Por su parte, el Rebaño Sagrado podría volver a tener en su equipo a Luis Romo, quien estuvo en la práctica abierta en el Estadio Akron.

Chivas necesita una victoria para avanzar a la Semifinal de la Liguilla.

¿Qué resultado necesita Chivas para avanzar a Semifinales?

La buena noticia para Chivas tras lo sucedido en el Estadio Akron es que necesita superar a Pachuca por cualquier marcador. Si la diferencia es por una anotación, logrará igualar el marcador global y de esa manera clasificará a la Semifinal de la Liguilla por mejor posición en la tabla. Cabe destacar que un empate o derrota en los 90 minutos los saca de la Fiesta Grande.

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¿Cuándo y dónde se jugará Chivas vs. Pachuca por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla en el Apertura 2026?

La vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla entre Chivas y Pachuca se llevará adelante mañana domingo 29 de noviembre en el Estadio Akron. El partido está pactado para que comience a las 19:07 del Centro de México.

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¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO Chivas vs. Pachuca por la Liguilla?

La vuelta entre Chivas y Pachuca por los Cuartos de Final de la Liguilla se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en Hidalgo.