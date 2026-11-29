Armando González viene de tener acción en la UEFA Europa League en la derrota por 4-2 ante Milan de local. Mañana Olympiacos volverá a tener acción cuando enfrente a Aris por la jornada 12 de la Superliga de Grecia, por lo que repasamos cómo, cuándo y a qué hora ver al canterano del Rebaño Sagrado.

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Imanol Alguacil parece ser que no le termina de convencer el trabajo de Hormiga, debido a que lo tiene más tiempo en el banco suplente que en el campo de juego. A su vez, el jueves pasado, ante el gigante de Italia, decidió sacarlo luego de haber jugado 60 minutos cuando el equipo necesitaba más de él para mantener el peligro sobre la portería de Mike Maignan.

Este fin de semana, Olympiacos volverá a tener acción cuando enfrente a Aris, quinto de la tabla general de posiciones de la Superliga de Grecia. No hay que olvidarse de que en el campeonato local los helénicos vienen de golear por Iraklis por 6-2 en el que Armando González anotó el sexto para cerrar el partido.

Hormiga González volverá a jugar con Olympiacos.

Photo: REUTERS

¿A qué hora y cuándo ver Aris vs. Olympiacos por la jornada 12?

El partido entre Aris y Olympiacos se llevará adelante este domingo 29 de noviembre en el Estadio Kleanthis Vikelidis. El partido está pactado para que inicie a las 11:00 del Centro de México.

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¿Cómo ver Aris vs. Olympiacos por la Superliga?

El partido entre Aris y Olympiacos por la jornada 12 de la Superliga de Grecia se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO en televisión restringida por Claro Sports. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con Armando González.