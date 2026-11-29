Mientras los aficionados de Chivas esperamos el partido de vuelta contra Pachuca por los Cuartos de Final del Apertura 2026, el Olympiacos de Armando González disputó un nuevo compromiso en la Superliga de Grecia. Aunque el delantero mexicano comenzó el encuentro en el banquillo, esta vez recibió una oportunidad mucho antes de lo habitual y su ingreso terminó siendo importante para que el conjunto de Imanol Alguacil reaccionara y consiguiera la victoria. Una actuación que podría cambiar el panorama de la Hormiga en el equipo griego.

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Imanol Alguacil ha mantenido una rotación entre sus delanteros durante las últimas semanas, buscando encontrar la mejor combinación para su ataque. En los partidos recientes de Liga, el elegido para ocupar la titularidad había sido Marius Mouandilmadji, quien volvió a aparecer desde el arranque este domingo. Mientras tanto, Armando González tuvo que esperar su oportunidad desde el banquillo, en una dinámica que hasta ahora lo había limitado principalmente a disputar los minutos finales de los encuentros.

Sin embargo, el desarrollo del partido terminó cambiando los planes del entrenador español. Mouandilmadji tuvo dos oportunidades muy claras frente al arco, pero cometió errores importantes y no consiguió convertirlas en gol. Ante esa situación, Alguacil decidió darle entrada a la Hormiga desde el minuto 46, mucho antes de lo que acostumbraba hacerlo en compromisos anteriores. El canterano rojiblanco recibió así toda la segunda mitad para intentar cambiar el rumbo del encuentro y demostrar que puede tener un papel más importante en el ataque del Olympiacos.

Aunque Armando González volvió a quedarse sin marcar, su ingreso tuvo un impacto positivo en el funcionamiento ofensivo del equipo. Con el mexicano en la cancha, Olympiacos consiguió generar más peligro y terminó anotando dos goles para llevarse el triunfo. Además, la Hormiga participó directamente en una de las anotaciones, pues realizó un pase que posteriormente se convirtió en la asistencia para que Jota Silva enviara el balón al fondo de las redes. Una vez más, el delantero demostró que puede aportar incluso cuando no es él quien termina la jugada.

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Todo esto parece indicar que Imanol Alguacil comienza a encontrar nuevas razones para confiar en las condiciones de Armando González. Aunque el entrenador todavía mantiene sus rotaciones y el mexicano continúa adaptándose a las exigencias del futbol europeo, cada oportunidad que recibe la está aprovechando para demostrar que merece más minutos. Por ahora no hay garantías de que vaya a convertirse en titular, pero su participación cada vez más temprana podría ser una señal de que el estratega empieza a considerarlo una alternativa más importante para el ataque griego.

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Imanol Alguacil se deshizo en elogios hacia Armando González hace unos días

El entrenador español ya había hablado positivamente de la Hormiga durante los últimos días , destacando sus condiciones y el trabajo que realiza para adaptarse al futbol europeo. Alguacil ha reconocido que el delantero tiene cualidades interesantes y que su evolución requiere tiempo, especialmente por las diferencias de ritmo y exigencia respecto al futbol mexicano. Esas palabras, sumadas a los minutos que recibió este domingo, alimentan la expectativa de que Armando González pueda ganar protagonismo en el Olympiacos durante las próximas jornadas.