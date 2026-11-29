Chivas enfrenta a Pachuca por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026 . El Guadalajara perdió en Hidalgo por la mínima diferencia y necesita ganar por un gol para avanzar la Semfinal de la Fiesta Grange del futbol mexicano.

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Todo indicaría que Gabriel Milito volverá a contar con Luis Romo luego de que no haya jugado en los últimos dos partidos, mientras que Benjamín Mora finalmente no podrá tener en su once titular a Ossuama Idrissi por la expulsión.

¿Qué pasa si Chivas gana, pierde o empata ante Pachuca?

Si Chivas gana a Pachuca: si el Guadalajara supera a los Tuzos por cualquier marcador, logrará avanzar a la Semifinal de la Liguilla del Apertura 2026. No hay que olvidarse de que de ganar por un gol de diferencia igualará el marcador global y avanzará por mejor posición en la tabla de posiciones. De ser así, enfrentará a los Rayados de Monterrey de Matías Almeyda.

si el Guadalajara supera a los Tuzos por cualquier marcador, logrará avanzar a la Semifinal de la Liguilla del Apertura 2026. No hay que olvidarse de que de ganar por un gol de diferencia igualará el marcador global y avanzará por mejor posición en la tabla de posiciones. De ser así, enfrentará a los Rayados de Monterrey de Matías Almeyda. Si Chivas empata ante Pachuca: si el Rebaño Sagrado no se saca diferencias con los dirigidos por Benjamín Mora, quedará eliminado de la Liguilla. No hay que olvidarse de que el conjunto rojiblanco perdió la ida por 2-1.

si el Rebaño Sagrado no se saca diferencias con los dirigidos por Benjamín Mora, quedará eliminado de la Liguilla. No hay que olvidarse de que el conjunto rojiblanco perdió la ida por 2-1. Si Chivas pierde ante Pachuca: si los de Gabriel Milito pierden ante los Tuzos por cualquier tipo de marcador, se despiden de la Liguilla del Apertura 2026. Sin duda, será un enorme fracaso, ya que se finalizó como superlíder de la fase regular del campeonato.



BIENVENIDOS A CHIVAS VS. PACHUCA

Chivahermanos y chivahermanas bienvenidos a una nueva transmisión de Rebaño Pasión. Esta tarde nos encontramos para la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla entre el Guadalajar y Pachuca.