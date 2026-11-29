Matías Almeyda es uno de los directores técnicos más queridos en la historia de Chivas, no solamente por haber conquistado cinco títulos con el Guadalajara , entre ellos una Liga MX y una Concacaf Champions Cup, sino también por la manera en que llegó a sentir los colores rojiblancos. Durante su paso por el Rebaño Sagrado y después de marcharse, el argentino demostró el cariño que le tiene al club y a su afición, por lo que sigue siendo una figura muy recordada y querida en Guadalajara.

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Ahora, aunque se encuentra al frente de Monterrey, el cariño de Almeyda por Chivas parece mantenerse intacto, al igual que la rivalidad deportiva con el América. Precisamente, el entrenador argentino consiguió eliminar a las Águilas con Rayados durante la noche de este sábado, un resultado que provocó enojo y tristeza entre los aficionados azulcremas, quienes no ocultaron su frustración después de quedar fuera de la Liguilla del Apertura 2026.

En Chivas sigue habiendo mucho cariño por Matías Almeyda.

Photo: IMAGO-IMAGES

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió después del silbatazo final, cuando Almeyda se dirigía al vestidor por el polémico túnel en el que los aficionados pueden observar de cerca a jugadores y entrenadores. Ahí, varios seguidores del América se reunieron para lanzarle gritos al estratega argentino, episodio que rápidamente se hizo viral y provocó cientos de reacciones de apoyo, tanto de aficionados de Monterrey como de Chivas, que destacaron la manera en que el entrenador enfrentó las provocaciones.

En un video publicado por la cuenta de X Soy Rayado se puede observar a varios seguidores americanistas gritándole insultos a Almeyda mientras caminaba rumbo al vestidor. El argentino, lejos de responder a las provocaciones, se limitó a sonreír e incluso a saludar a quienes lo increpaban, una reacción que pareció aumentar todavía más el enojo de algunos aficionados, que esperaban verlo caer en el intercambio y responder con una actitud similar a la que ellos estaban mostrando.

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La reacción de Matías Almeyda volvió a recordar una de las características que lo distinguieron durante su etapa como entrenador de Chivas: su respeto hacia los rivales y la calma que suele mantener incluso en momentos de tensión. A pesar de los insultos, el argentino no perdió la compostura y continuó su camino hacia el vestidor, mientras algunos aficionados incluso lo siguieron para continuar con las provocaciones. Una vez más, el entrenador evitó engancharse y dejó que el resultado deportivo hablara por sí mismo.

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Si Chivas avanza a semifinales enfrentará al Monterrey de Matías Almeyda

El triunfo de Monterrey también podría provocar un reencuentro especial para la afición rojiblanca. Aunque Cruz Azul y León todavía tienen pendiente definir su eliminatoria de Cuartos de Final, el 4-0 que La Máquina consiguió en el partido de ida hace que tenga una ventaja muy amplia para avanzar. De confirmarse ese escenario y si Chivas consigue eliminar a Pachuca este domingo , el Guadalajara se enfrentaría nuevamente al Monterrey de Matías Almeyda en las semifinales del Apertura 2026, serie que llegaría con un ingrediente adicional, pues el Rebaño ya consiguió derrotar a Rayados durante la fase regular del torneo.