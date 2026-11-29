Chivas tiene enfrente un enorme reto este domingo 29 de noviembre, cuando reciba a Pachuca en el Estadio Akron para disputar el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026. El Guadalajara llega en desventaja después de caer 2-1 en el encuentro de ida, por lo que Gabriel Milito deberá mandar su mejor alineación posible para intentar remontar la serie y conseguir el boleto a las semifinales. El Rebaño Sagrado necesita una actuación sólida para aprovechar su condición de local y mantenerse con vida en la Liguilla.

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Del lado del Guadalajara, una de las principales novedades es que Luis Romo parece haber superado las molestias musculares que lo dejaron fuera del primer compromiso . El mediocampista ya entrenó al parejo de sus compañeros y podría regresar directamente al once inicial. En ese escenario, Diego Campillo o José Castillo tendrían que cederle su lugar, aunque el segundo parece ser quien tendría más posibilidades de salir de la alineación titular para permitir el regreso de Romo.

Otra de las incógnitas está en el centro del ataque. Por ahora, todo apunta a que Santiago Sandoval continuará como titular desempeñándose como falso nueve, una alternativa que Gabriel Milito ha utilizado durante el torneo. Sin embargo, no se puede descartar que el entrenador argentino apueste por un delantero nominal, como Ricardo Marín, para buscar mayor presencia dentro del área y tener una referencia ofensiva ante la defensa de los Tuzos.

Por su parte, Pachuca podría repetir buena parte de la alineación que consiguió imponerse en el encuentro de ida, considerando que el resultado le permitió tomar ventaja en la eliminatoria. No obstante, Benjamín Mora tendrá que realizar al menos una modificación obligada por la ausencia de Oussama Idrissi, quien fue expulsado en el primer partido y no podrá participar en la vuelta, siendo Cristóbal Hernández quien aparece como una de las opciones para ocupar el lugar del atacante marroquí en el esquema hidalguense.

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Probable alineación de Chivas para enfrentar a Pachuca

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Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Diego Campillo

Luis Romo

Bryan González

Omar Govea

Fernando González

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Santiago Sandoval

Director técnico: Gabriel Milito.

Probable alineación de Pachuca para enfrentar a Chivas