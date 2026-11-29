Mientras el primer equipo de Chivas se prepara para enfrentar a Pachuca este domingo por la noche , con la obligación de ganar para conseguir su boleto a las semifinales del Apertura 2026, otra categoría del Guadalajara ya hizo su trabajo. El Rebaño Sagrado tiene la ventaja de la posición en la tabla, por lo que cualquier triunfo le permitirá avanzar sin importar la diferencia de goles. Sin embargo, el equipo Sub-21 ya consiguió superar su propia eliminatoria y puso el ejemplo al conjunto dirigido por Gabriel Milito.

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Esta mañana, el Guadalajara Sub-21 disputó el partido de vuelta de los Cuartos de Final frente a FC Juárez, en un encuentro que por momentos se complicó más de lo esperado. Los dirigidos por Luis Arce tuvieron que resistir los embates del conjunto fronterizo y reaccionar después de que los Bravos consiguieran igualar el marcador global. A pesar de la presión durante los últimos minutos, los rojiblancos lograron mantener el resultado que necesitaban para instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

El Rebaño Sagrado había conseguido una ventaja importante al ganar 0-1 el partido de ida, por lo que la eliminatoria estaba de su lado gracias al criterio de desempate por posición en la tabla. Esto obligaba a FC Juárez a conseguir una victoria por al menos dos goles de diferencia en Verde Valle para avanzar directamente. Por esa razón, el equipo de Luis Arce tenía cierto margen para manejar el encuentro y evitar tomar riesgos innecesarios, aunque sabía que no podía confiarse ante un rival que necesitaba remontar.

La primera mitad del encuentro de vuelta terminó sin anotaciones, pero las emociones llegaron después del descanso. Al minuto 66, FC Juárez consiguió marcar el 0-1 y empató el marcador global, aunque ese resultado todavía favorecía al Guadalajara por su mejor posición en la clasificación. Apenas seis minutos después, Ángel Brambila apareció para marcar el empate del partido y devolverle la ventaja a Chivas en el global por 2-1. Sin embargo, los Bravos volvieron a golpear al minuto 88 y dejaron la eliminatoria igualada, obligando al Rebaño a resistir hasta el final.

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Los últimos minutos fueron de auténtico sufrimiento para los rojiblancos. FC Juárez se lanzó al frente en busca del gol que le permitiera completar la remontada, mientras Chivas intentaba alejar el peligro y proteger su ventaja deportiva. Finalmente, el marcador global terminó 2-2 y la posición del Guadalajara en la tabla fue suficiente para asegurar su clasificación a las semifinales. Así, la Sub-21 cumplió con su objetivo y ahora espera conocer a su próximo rival en la Liguilla.

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Chivas quiere defender su campeonato conseguido en el Clausura 2026

Cabe recordar que el Guadalajara Sub-21 es el actual campeón de la categoría, luego de conquistar el título durante el Clausura 2026. Aunque el equipo tuvo un inicio complicado en este Apertura, consiguió elevar su nivel conforme avanzó el torneo y cerró la fase regular con una importante mejoría. Los rojiblancos terminaron en la tercera posición de la Tabla General, solamente por detrás de León y Toluca, y ahora buscarán aprovechar ese crecimiento para defender el campeonato y pelear nuevamente por el título.