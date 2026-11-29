Chivas vuelve a tener acción en la Liga MX cuando reciba a Pachuca por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla. Tras lo sucedido en el Estadio Hidalgo, repasamos qué va a suceder con el Rebaño Sagrado si pierde, gana o supera a los Tuzos en el Gigante de Zapopan.

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El pasado jueves, el Guadalajara llevó adelante un pésimo partido y merecidamente perdió ante los de Benjamín Mora. En el primer tiempo abrió el marcador, pero Oussama Idrissi anotó un doblete en el segundo tiempo para darle la clasificación parcial a la Semifinal a los Benjamín Mora.

Por otro lado, esta noche, las Chivas de Gabriel Milito volverían a contar con Luis Romo, quien ayer practicó al parejo en la práctica abierta con la afición. Por su parte, Pachuca no podrá contar con su Oussama Idrissi luego de que se haya ido expulsado tras anotar el segundo en Hidalgo.

Chivas perdió la ida ante Pachuca.

¿Qué resultado necesita Chivas para avanzar a la Semifinal de la Liguilla?

Si Chivas quiere avanzar a la Semifinal de la Liguilla del Apertura 2026, debe al menos ganar por cualquier tipo de marcador. Cabe destacar que si la victoria es por un gol va a igualar el marcador global y avanzar por mejor posicionamiento en la tabla general de posiciones.

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¿Qué sucede si Chivas gana, empata o pierde frente a Pachuca en el Estadio Akron?

Si Chivas gana a Pachuca: si el Guadalajara supera a los Tuzos por cualquier marcador, logrará avanzar a la Semifinal de la Liguilla del Apertura 2026. No hay que olvidarse de que de ganar por un gol de diferencia igualará el marcador global y avanzará por mejor posición en la tabla de posiciones. De ser así, enfrentará a los Rayados de Monterrey de Matías Almeyda.

si el Guadalajara supera a los Tuzos por cualquier marcador, logrará avanzar a la Semifinal de la Liguilla del Apertura 2026. No hay que olvidarse de que de ganar por un gol de diferencia igualará el marcador global y avanzará por mejor posición en la tabla de posiciones. De ser así, enfrentará a los Rayados de Monterrey de Matías Almeyda. Si Chivas empata ante Pachuca: si el Rebaño Sagrado no se saca diferencias con los dirigidos por Benjamín Mora, quedará eliminado de la Liguilla. No hay que olvidarse de que el conjunto rojiblanco perdió la ida por 2-1.

si el Rebaño Sagrado no se saca diferencias con los dirigidos por Benjamín Mora, quedará eliminado de la Liguilla. No hay que olvidarse de que el conjunto rojiblanco perdió la ida por 2-1. Si Chivas pierde ante Pachuca: si los de Gabriel Milito pierden ante los Tuzos por cualquier tipo de marcador, se despiden de la Liguilla del Apertura 2026. Sin duda, será un enorme fracaso, ya que se finalizó como superlíder de la fase regular del campeonato.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Pachuca?

La vuelta entre Chivas y Pachuca por la vuelta de los Cuartos de Final se llevará adelante mañana domingo 29 de noviembre a las 19:07 del Centro de México en el Estadio Akron. El duelo se podrá seguir en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.