Tapatío, la filial de Chivas en la Liga Expansión, representa el último escalón para muchos canteranos rojiblancos antes de dar el salto al primer equipo. Sin embargo, destacar en esta categoría no garantiza conseguir un lugar en el máximo circuito, especialmente cuando se trata de posiciones en las que existe una competencia muy fuerte. El buen rendimiento individual no siempre es suficiente para abrirse camino en el Guadalajara, y eso parece estar ocurriendo con uno de los futbolistas más destacados del equipo.

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Se trata de Eduardo García, quien terminó el Apertura 2026 con un reconocimiento importante, pues no solamente fue considerado el mejor portero de la Liga Expansión, sino también el jugador mejor evaluado de toda la competencia. A pesar de sus grandes actuaciones con el Tapatío, sus posibilidades de conseguir un lugar en el primer equipo de Gabriel Milito parecen bastante reducidas, principalmente por la cantidad de guardametas que actualmente tiene el Guadalajara.

De acuerdo con la cuenta especializada en análisis de datos del futbol mexicano Statiskicks, el Dragón fue el futbolista mejor calificado de todo el Apertura 2026, con una puntuación de 7.88 en su clasificación. No obstante, el panorama en Chivas es complicado para el joven guardameta: Raúl Rangel se mantiene como titular indiscutible, mientras que Óscar Whalley y Sebastián Liceaga aparecen como las alternativas para ocupar los puestos de suplentes. Por ahora, no parece haber espacio para que García pueda competir por minutos en Primera División.

Cabe recordar que hasta el torneo pasado Eduardo García era el tercer portero del Guadalajara, pero Sebastián Liceaga habría conseguido ganarle ese lugar de cara al Apertura 2026 . Esto complica todavía más el panorama del Dragón, quien tendría que competir no solamente contra el juvenil, sino también contra Whalley y, por supuesto, contra el Tala Rangel. Aunque sus números en la Liga Expansión respaldan su capacidad, la competencia interna podría mantenerlo lejos de las convocatorias del primer equipo.

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Ante este escenario, una de las alternativas para que García pueda tener minutos en Primera División sería salir a otro club. En Chivas ya se habría considerado anteriormente esa posibilidad, entendiendo que el guardameta tiene condiciones para dar el siguiente paso en su carrera. De hecho, hace aproximadamente un año se le buscó acomodo en Mazatlán, pero la negociación terminó cayéndose de último momento, por lo que permaneció en la institución rojiblanca y continuó su desarrollo con el Tapatío.

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Vladimir Moragrega también fue de los mejores jugadores de la Liga y quedó en sexto lugar

Eduardo García no fue el único futbolista del Tapatío que apareció entre los mejores evaluados de la Liga Expansión. Vladimir Moragrega también consiguió meterse en el Top 10 del Apertura 2026 , al ocupar la sexta posición con una calificación de 7.44 en el ranking de Statiskicks. Sin embargo, su situación tampoco parece sencilla, pues a pesar de haber sido campeón de goleo el torneo pasado, no tendría asegurado un lugar en el primer equipo, incluso cuando Chivas se encuentra buscando alternativas para reforzar su ataque.