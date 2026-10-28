Chivas pronto tendrá plantel completo con la recuperación de sus lesionados, pero eso hará que muchos se queden sin minutos.

Las lesiones se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza para Chivas durante el Apertura 2026, pues Gabriel Milito se vio obligado a modificar constantemente sus alineaciones e incluso realizar ajustes en su esquema táctico. Una situación poco habitual para el entrenador argentino, quien normalmente prefiere mantener una base de futbolistas titulares y realizar pocas rotaciones, incluso durante las semanas con doble actividad. Sin embargo, las numerosas bajas no le dejaron otra alternativa que buscar soluciones dentro de su propio plantel.

Lo positivo de esta situación es que varios futbolistas que anteriormente tenían muy poca participación recibieron oportunidades para demostrar su talento e incluso convertirse en titulares. Algunos consiguieron responder de buena manera y dejaron sensaciones interesantes tanto en el cuerpo técnico como entre los aficionados rojiblancos. No obstante, esta situación podría cambiar muy pronto, pues Chivas estaría cerca de recuperar a todos sus lesionados para el partido contra Atlante, lo que provocaría que varios de estos jugadores regresen a la banca.

Jesús Hernández está en riesgo de tener menos actividad.

Una de las sorpresas más recientes fue Leonel Calderón, quien recibió minutos como carrilero por izquierda ante la ausencia de Bryan González. El canterano consiguió adaptarse a una función más parecida a la que normalmente desempeña el Cotorro, ofreciendo una alternativa distinta a Hugo Camberos, quien durante varias jornadas tuvo que ocupar esa posición a pesar de ser un extremo natural. Sin embargo, con González nuevamente disponible y recuperando su ritmo de competición, Calderón podría tener cada vez menos oportunidades de aparecer en el once inicial.

Otro de los futbolistas que podría perder protagonismo es Luis Rey, quien se encargó de ocupar la posición de último hombre durante la ausencia de Luis Romo. Aunque el joven defensor mostró cualidades interesantes y fue una de las alternativas más adecuadas para cubrir esa baja, el regreso del capitán cambiaría nuevamente la jerarquía en la defensa. Y es que Romo ofrece características muy diferentes, especialmente por su capacidad para organizar los ataques desde atrás, por lo que todo apunta a que Gabriel Milito volvería a darle la titularidad, dejando a Rey con menos posibilidades de sumar minutos.

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En el ataque también podría haber consecuencias para los jóvenes rojiblancos, especialmente para Jesús Hernández, quien consiguió recibir oportunidades durante las ausencias de otros delanteros. Sin embargo, con Ángel Sepúlveda cada vez más cerca de recuperarse y regresar a las convocatorias, el canterano tendría todavía más competencia para entrar en los planes de Milito. Esto no solamente complicaría sus posibilidades de ser titular, sino que también podría reducir considerablemente sus minutos como suplente, especialmente durante la Liguilla, cuando el entrenador buscará utilizar a sus futbolistas de mayor confianza.

José Castillo y Diego Campillo también protagonizarán una intensa competencia por minutos

Finalmente, una de las decisiones más complicadas para Gabriel Milito podría presentarse con el regreso de José Castillo, quien se encuentra en la última etapa de su recuperación. El defensor era una de las piezas fundamentales del Guadalajara antes de lesionarse, pero durante su ausencia Diego Campillo consiguió consolidarse y ofrecer actuaciones destacadas. Por eso, cuando ambos estén completamente disponibles, el entrenador tendrá que decidir si devuelve la titularidad a Castillo o mantiene a Campillo dentro de su línea defensiva. En cualquiera de los dos casos, Chivas tendría que dejar en la banca a un futbolista de gran calidad, aunque también recuperaría una competencia interna que podría resultar fundamental para afrontar la Liguilla.