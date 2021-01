La tensión en el vestidor de Chivas que generó la dura derrota en San Luis

Los integrantes de la convocatoria de las Chivas de Guadalajara asumieron toda su responsabilidad al protagonizar una intensa reunión en el vestidor visitante del Estadio Alfonso Lastras, luego de la dura derrota 3-1 ante el Atlético de San Luis, en el marco de la tercera jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX, por lo que durante ese cónclave se comprometieron tanto con el presidente Amaury Vergara como con el director deportivo Ricardo Peláez a respaldar al cuerpo técnico que lidera Víctor Manuel Vucetich y buscar la victoria en la próxima fecha.

La delegación que conformó la lista de convocados del Club Deportivo Guadalajara para esta tercera fecha en San Luis se reunió en el camerino de visitantes del recinto potosino, luego de ser exhibidos y tras una fuerte conversación en la surgieron las autocríticas al aceptar que fueron superados en muchos aspectos por los anfitriones, que se impusieron con doblete de Nicolás Ibáñez y otro tanto de Ramiro González, por lo que acordaron respaldar con resultados al "Rey Midas" y comenzar a partir de la cuarta fecha: el sábado frente a FC Juárez en el Estadio Akron.

�� #ElResumen



Revive los mejores momentos del enfrentamiento entre San Luis y Chivas en el encuentro de la #Jornada3 #Guard1anes2021 de la #LigaBBVAMX pic.twitter.com/mXTTa5B6la — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 22, 2021

La tensión se hizo presente en el vestidor de las Chivas en el Estadio Alfonso Lastras, donde, que los tiene en las últimas posiciones de la clasificación general del Guard1anes 2021

Los integrantes de la convocatoria rojiblanca, encabezados por los capitanes Jesús Molina e Hiram Mier, hablaron fuerte al resto en el vestuario al término del encuentro y reconocieron su bajo nivel, de acuerdo con la información suministrada por la periodista Karina Herrera, reportera de la cadena TUDN. Incluso, en el lugar se encontraba el presidente Amaury Vergara y el directivo Ricardo Peláez, frente a quienes los futbolistas se comprometieron a mejorar su rendimiento para conseguir el primer triunfo de este año en la Jornada 4 contra FC Juárez.

Después de la derrota ante San Luis, se habló fuerte en el vestidor de Chivas, los jugadores están comprometidos a respaldar el proyecto de Vucetich. https://t.co/hBUzh2DYAD — Karina Herrera (@chapis_herrera) January 22, 2021

El "Rey Midas" Vucetich, durante su participación en la videoconferencia de prensa tras el partido, comentó que "no creo, no es tanto un golpe de realidad. Sí es un juego que lo hicimos mal, nos faltó actitud, determinación y convicción, mejorar el juego aéreo". Argumentó además, que "dos errores en juego aéreo, un penal que increíblemente se nos da. Sin embargo, no dejo de reconocer a San Luis que luchó más que nosotros y supo capitalizar las oportunidades que se presentaron".

SEGUIMOS SIN GANAR EN ESTE GUARD1ANES 2021 ��



Hay mucho por mejorar, queda mucho torneo por adelante, pero sí urge comenzar a tener un mejor panorama. ¿Cuáles son sus conclusiones? pic.twitter.com/uzlm3q8JC7 — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) January 22, 2021

Los integrantes del plantel de las Chivas mostraron su apoyo al proyecto de Víctor Manuel Vucetich. Sin embargo, el inicio de este semestre ha sido muy similar al registrado en el pasado Guard1anes 2020, en el que después de tres partidos sin conseguir la victoria, la directiva decidió cesar en ese entonces a Luis Fernando Tena. Coincidencialmente, también enfrentaron a FC Juárez en la siguiente fecha y conquistaron su primer triunfo, para la llegada del "Rey Midas", quien los llevó hasta las semifinales en ese certamen. Aún falta mucho torneo.

Activación física antes de regresar a Guadalajara. pic.twitter.com/dLcb145Jp1 — CHIVAS (@Chivas) January 22, 2021