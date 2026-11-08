Armando González volvió a ser suplente en Olympiacos, pero ingresó y anotó un golazo en el duelo ante el PAOK.

En el Estadio Georgios Karaiskakis, Armando González volvió a ser suplente en el Olympiacos, pero ingresó en el segundo tiempo y anotó en el duelo ante el PAOK. De lo que pocos hablan es del festejo de la Hormiga a lo Cristiano Ronaldo.

Partido a partido, la Hormiga empieza a demostrar al español Imanol Alguacil que debe ser titular porque siempre que ingresa anota o genera peligro. Ante el Sparta Praha apareció en la segunda parte para anotar el gol de la victoria en la Europa League.

Esta tarde, fue nuevamente al banco de suplentes, ingresó en los segundos 45 minutos y anotó un golazo de forma similar a las Chivas de Gabriel Milito al marcar tras un centro pasado de Jota Silva, tal como lo hacía Richard Ledezma. Sin duda, una anotación con la que deja en evidencia que tiene que ser titular.

Armando González anotó su primer gol en la Superliga de Grecia. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, de lo que pocos hablan es de que la Hormiga celebró con el tradicional salto de Cristiano Ronaldo y su conocido “siuu”. Cabe destacar que estuvo cerca del doblete, pero Dimitrios Monastirlis se hizo enorme para evitar que cayera su portería.

Video del festejo de Hormiga González

Video del gol Armando González

Así fue el gol que se perdió Hormiga González