El canterano del Guadalajara protagonizó un partidazo frente a los Diablos Rojos, en donde se destapó con golazo y asistencia de antología.

Chivas se ha convertido en el semillero más importante de futbolistas dentro de la Liga MX y lo siguen demostrando semestre tras semestre con el surgimiento y consolidación de varios juveniles, en donde Yael Padilla se destapó con un partidazo con Xolos en su partido contra Toluca.

El canterano del Guadalajara vivió su mejor exhibición con la escuadra fronteriza, en donde brilló con un golazo y una asistencia espectacular para ayudar a su equipo a rescatar un punto del Estadio Nemesio Diez de los Diablos Rojos.

Al minuto 36 del partido, el juvenil surgido del chiverío orquestó un contragolpe desde su área, controlando el balón y conduciéndolo a toda velocidad durante todo el campo, ganándole la espalda a los defensores del Toluca, llegando a línea de fondo y colocando un pase preciso para la llegada de Elías Manoel.

Posteriormente, en el minuto 74, el mediocampista se destapó con uno de los mejores goles de su carrera tras un tiro de esquina, en donde la pelota fue desviada y se paseó por toda el área escarlata, en donde Yael Padilla llegó por sorpresa y sacó un derechazo que se metió en la portería de la escuadra mexiquense.

¿Por qué se fue Yael Padilla de Chivas?

El mediocampista surgido del Guadalajara no era del agrado del entrenador Gabriel Milito, quien le daba escasas oportunidades por lo que la directiva decidió darle salida de la institución rojiblanca, en donde encontraron la oportunidad de meterlo en la negociación por Kevin Castañeda.

En dicha negociación, el Guadalajara logró reducir el costo del mediocampista quien costaba 6 millones de dólares, en donde tras entregar la carta de Padilla, Xolos de Tijuana aceptó recibir solamente 3 millones de dólares para destrabar la negociación, misma que no ha rendido los dividendos para el chiverío.

¿Chivas tiene opción de recompra por Yael Padilla?

El Guadalajara suele blindarse en este tipo de negociaciones en donde les da salida a sus canteranos, colocando una cláusula de recompra preferencial, por lo que en caso de que los tapatíos decidan buscarlo de regreso en el redil, tendrán la posibilidad de comprarlo, aunque por una cifra que beneficie a Tijuana.