Chivas decidió darle salida a varios jugadores en los últimos meses, y uno de los que más llamó la atención fue Cade Cowell. Su último partido con el Guadalajara fue en una posición que ni siquiera era la suya: jugó como delantero y anotó un gol ante Cruz Azul que le dio al equipo la esperanza de avanzar a las semifinales del Apertura 2025.

Sin embargo, su salida se concretó a préstamo por un año al New York Red Bulls de la MLS, donde ha tenido más actividad y parece haber recuperado el nivel que lo convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición. Eso inevitablemente hace que se empiece a pensar en un posible regreso.

Cade Cowell está en una racha goleadora.

Eso sí, Cowell tiene el mismo problema que otros jugadores del Guadalajara bajo el mando de Gabriel Milito: juega como extremo, una posición que no existe en el esquema del estratega rojiblanco. En su lugar, Milito utiliza carrileros que cumplen funciones tanto ofensivas como defensivas y cubren toda la banda.

Sin embargo, esa podría ser justamente la solución para que el Vaquero vuelva al Rebaño Sagrado y tenga actividad. Con la baja por lesión de Bryan González, queda claro que Chivas necesita a otro jugador que pueda cubrir el carril izquierdo, sobre todo porque Milito parece no estar del todo conforme con las veces que Hugo Camberos y Jonathan Pérez han jugado ahí.

Por lo tanto, habrá que ver qué deciden Milito y la directiva. La otra opción sería aprovechar que Cowell está brillando de nuevo para venderlo y, con esa ganancia, buscar a un jugador que ya cumpla con las cualidades que necesita el técnico, sin tener que adaptarse a una posición que no conoce.

¿Por cuánto tiempo fue el préstamo de Cade Cowell al New York Red Bulls?

El préstamo de Cade Cowell al New York Red Bulls fue por un año, con la intención de que disputara toda la temporada 2026 de la MLS. Por lo tanto, al terminar la presente edición del torneo, Cowell podría volver a reportar con Chivas, lo que, si así lo decide Gabriel Milito, lo convertiría en un refuerzo para el Clausura 2027.