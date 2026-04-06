Uno de los jugadores que Gabriel Milito no dudó en cepillar del primer equipo fue Cade Cowell, quien se fue a préstamo a la MLS. En medio de este contexto en el que el Guadalajara es líder del Clausura 2026, el méxico estadounidense da de qué hablar debido a que realizó una brutal asistencia para la victoria de New York Red Bull ante Cincinnati.

El paso del Vaquero en el Guadalajara fue de mayor a menor debido a que tuvo un inicio goleador, pero se fue apagando poco a poco. Con la llegada del técnico argentino parecía tener una nueva posición como nueve, pero finalmente no terminó de convencer al actual entrenador a pesar de anotar ante Cruz Azul cuando Armando González se había lesionado.

La actualidad lo tiene como titular indiscutible en New York Red Bull y el último fin de semana volvió a dar de qué hablar. Especialmente por en el primer gol ante Cincinnati FC realizó una brutal corrida para asistir a Julian Hall en el primer gol. Cabe destacar que desde que regresó a la MLS el Vaquero sumó 392 minutos en cinco partidos y dos asistencias según Transfermarkt.

¿Cuál es la actualidad de Daniel Ríos?

Otro de los ex-Chivas que se encuentra en la MLS es Daniel Ríos quien se convirtió en jugador de Montreal FC. El exjugador del Guadalajara no logró anotar un gol desde que llegó al conjunto canadiense y suma tan solo 94 minutos en cuatro partidos.