Uno de los entrenadores que dejaba grandes sensaciones por la manera de jugar de sus Chivas fue sin duda Fernando Gago, pero siempre se mostró distante con la afición rojiblanca. Su salida fue por la puerta de atrás cuando se hablaba de que Boca Juniors lo quería en su banquillo.

Juan Manuel Figueroa, periodista de Medio Tiempo y aficionado de Atlas, habló en exclusiva con Rebaño Pasión en la que señaló que el técnico argentino era complicado. “Gago es muy especial, Gago es una persona muy complicada, hay que decirlo así”, comentó el reconocido periodista.

Fernando Gago y su polémica salida de Chivas

La salida de Fernando Gago se da en medio de una semana polémica en la que Roberto Alvarado lanzó un petardo contra los periodistas y tras la derrota ante Atlas. La conferencia de prensa fue candente porque la información de varios periodistas, entre ellos Juan Manuel Figueroa, era que estaba cerrada su llegada a Boca Juniors de Argentina.

Fernando Gago se fue por la puerta de atrás de Chivas.

A casi dos años de ese momento, Figueroa confirmó que Pintita era una persona especial que no quería saber nada con la prensa. “Gago es muy especial, Gago es una persona muy complicada, hay que decirlo así. No le gustaban mucho las preguntas, contestaba de mala manera, lo que terminó por romper esa relación con Gago fue ese tema que nosotros sabíamos que estaba prácticamente cerrado con Boca y que él incluso a los jugadores les decía que no. Les negaba esta situación”, recordó el periodista de Medio Tiempo.

Y agregó: “Era algo que nos movía a decir, ‘O sea, es que sabemos que está cerrado’, pero decía ‘No’. Fue de las relaciones más complicadas en los últimos años porque es un personaje al que no le gusta mucho la prensa”. A diferencia de Gago, Juan Manuel Figueroa marcó la diferencia con Veljko Paunovic.

“Fíjate que con Veljko, a diferencia de Gago, él tenía también buena relación con la prensa, le gustaba. Incluso no más para decir rápido Chivas siempre ha acostumbrado a tener en algún momento alguna convivencia del cuerpo técnico con la prensa, una famosa cascarita, este tipo de situaciones. Con Gago fue de los entrenadores que no se hizo esa situación. Con Veljko sí, tiene un gran cuerpo técnico. Muy agradable, muy atento a la prensa”, comentó.

Veljko Paunovic tuvo un gran paso por Chivas. (Foto: IMAGO7)

A su vez, señaló que fue verdad la propuesta de Almería y que esa situación levantó a Chivas. “Él termina renunciando en aquel momento porque había una primera propuesta del Almería que él termina desechando y que le terminó sirviendo para revivir a Chivas en aquel momento porque Chivas no pasaba por buen momento. Venía el Clásico Tapatío, me acuerdo perfectamente, y Veljko aprovechó ese momento para cerrar filas con su plantel, con su directiva, con la misma afición y le sirve para ese ambiente anímico importante que le termina dando al final ese lugar a Veljko”, cerró Juan Manuel Figueroa en exclusiva a Rebaño Pasión.