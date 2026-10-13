El timonel del combinado nacional fue contundente al demostrar su respeto por la delantera de Chivas Femenil, pero dejó en claro que si no ha estado en su proceso, tiene muy pocas oportunidades de subirse a la competencia.

Alicia Cervantes es la máxima goleadora de la historia de Chivas e inclusive de la Liga MX Femenil; sin embargo, ni eso le ha abierto la puerta de la Selección Mexicana en años recientes, por lo que el propio entrenador del Tricolor, Pedro López, le habría cerrado la puerta a la delantera rojiblanca.

El timonel del combinado nacional fue cuestionado sobre la ausencia de Licha en el equipo mexicano, en donde el estratega alabó la trayectoria y la personalidad de la delantera ’24’ del Guadalajara; sin embargo, dejó en claro que tiene a otras jugadoras por delante de Cervantes en sus preferencias, por lo que admitió que será difícil convocarla cuando no ha sido parte recurrente de su proceso.

“Soy una persona que admira mucho a Licha, tanto a nivel futbolístico como a nivel personal. Me gustaría que estuviera aquí, al final tengo que tomar decisiones y pienso que en el camino y en los últimos meses han estado viniendo tres jugadoras de muchísimo nivel, que son diferentes, que han estado destacando. En caso de que alguna de ellas no pudiera venir, Licha siempre va a ser una oportunidad y va a ser bienvenida porque a nivel de vestuario es una persona que suma.

“Pero en el momento en el que estamos, no va a haber tampoco revoluciones. Es muy difícil que vengan jugadoras que no han jugado partidos internacionales en los últimos meses. Porque lo normal, como entrenador, confías más en las personas que ya han tenido resultados contigo y las has podido vivir en partidos internacionales.

“No puedo decir que no a ninguna jugadora porque me estaría pillando los dedos si mañana la tengo que llamar porque la necesitamos. Agradecido y encantado de tener variantes o alternativas“, explicó el timonel en conferencia de prensa.

¿Por qué no es considerada Alicia Cervantes en Selección Mexicana?

La realidad es que desde que llegó Pedro López al banquillo del Tricolor, apostó por jugadoras jóvenes que llegaran a plenitud al Mundial del 2027, por lo que fue requiriendo en menor medida de jugadoras veteranas, sobre todo en zona de ataque.

Por si fuera poco, la producción goleadora de Licha Cervantes ha ido a la baja durante los torneos recientes debido a la idea futbolística del entrenador Antonio Contreras, quien ha decidido alejarla del área , además de que no suele generar muchas ocasiones de peligro para las delanteras.

Los números de Licha Cervantes los últimos 5 torneos