El cancerbero del Guadalajara volvió a ser determinante al salvar al Rebaño en un momento crucial del partido.

Chivas sigue incrementando la presión por la racha de cuatro partidos sin ganar, por lo que trató de volcarse al ataque sobre la portería del Necaxa; sin embargo, los hidrocálidos pusieron un fuerte cerrojo defensivo, en donde inclusive, Raúl Rangel tuvo que intervenir.

Aunque los necaxistas no apostaron por atacar en demasía al Guadalajara, trataron de aprovechar la pelota detenida para causarle daño al Rebaño, en donde en un tiro de esquina, Juan Valencia remató de cabeza, en donde el Tala logró detener, pero la pelota quedó botando dentro del área chica.

Sin embargo, el portero del chiverío demostró sus cualidades y concentración, al estirar la pierna para patear la redonda, alejando el peligro ante la inminente llegada de otro atacante hidrocálido para tratar de empujar la redonda al fondo de las redes.

¿Cuándo se jugará el Rayados de Monterrey contra las Chivas de Guadalajara?

El siguiente duelo en el Apertura 2026 será contra Rayados, duelo que marcará el reencuentro de Matías Almeyda con las Chivas, compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 24 de octubre en la cancha del Estadio BBVA, duelo que está programado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.