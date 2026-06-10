La Selección Mexicana se encuentra afinando los últimos detalles para su debut en el Mundial 2026, donde enfrentará a Sudáfrica en un partido que podría marcar el rumbo del equipo en el torneo. Javier Aguirre y su cuerpo técnico trabajan intensamente para llegar en las mejores condiciones posibles al encuentro inaugural, conscientes de que cada detalle puede marcar diferencia en una Copa del Mundo, especialmente cuando se juega con la presión y expectativa que rodean al Tri.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención durante uno de los entrenamientos abiertos a la prensa fue un ejercicio destinado a practicar los choques físicos al disputar balones por aire. Durante la dinámica se pudo apreciar la enorme fortaleza física de Edson Álvarez en comparación con varios de sus compañeros, entre ellos Armando González, quien protagonizó uno de los lances más llamativos de la práctica.

De hecho, ESPN, medio que compartió las imágenes del entrenamiento, bromeó con la situación al publicar que “Edson Álvarez casi rompe a la Hormiga y a Gil Mora”. Y es que tanto Armando González como el joven mediocampista fueron dos de los futbolistas con los que más se notó la diferencia física durante el ejercicio. No solo se trata de la estatura del mediocampista mexicano, sino también de la experiencia que tiene en escenarios donde el contacto físico es una constante.

Afortunadamente, todo quedó en una anécdota divertida dentro de la concentración nacional. Tanto Armando González como el resto de los involucrados terminaron el ejercicio entre risas, luego de caer al césped e incluso rodar por el suelo tras algunos de los contactos más fuertes. Por lo tanto, no existe ninguna preocupación física de cara al debut mundialista y ambos jugadores estarán disponibles para Javier Aguirre si decide utilizarlos frente a Sudáfrica.

Armando González apunta a tener pocos minutos en el Mundial 2026

A pesar de haber firmado una extraordinaria temporada 2025/2026 con Chivas, Armando González corre el riesgo de tener una participación limitada durante la Copa del Mundo. A pocos días del debut de la Selección Mexicana, diversos reportes señalan que el delantero rojiblanco se encuentra actualmente como la cuarta opción en la delantera dentro de la consideración de Javier Aguirre. Por delante de él aparecerían nombres como Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Guillermo Martínez, situación que obligará a la Hormiga a seguir trabajando intensamente para aprovechar cualquier oportunidad que pueda surgir a lo largo del torneo.