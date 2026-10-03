Todos los detalles para que no te pierdas el duelo de exhibición entre el Guadalajara y las Águilas antes de la reanudación de la Liga MX.

El parón por la Fecha FIFA no significó descanso y relajación dentro de Chivas, sino que Gabriel Milito sigue aprovechando el tiempo para poder potenciar al plantel rojiblanco de cara al cierre del Apertura 2026, por lo que disputará un duelo amistoso contra América.

La realidad es que el Guadalajara disputará este partido sumamente diezmado debido a las ausencias que registra el primer equipo principalmente por llamados a Selecciones Nacionales de diversas categorías, además de las lesiones de otros elementos como José Castillo, Miguel Tapias, Miguel Gómez y Bryan González, quienes continuarían con sus rehabilitaciones en Estados Unidos.

Chivas tiene cuentas pendientes con las Águilas después del partido de hace unas semanas en donde dejaron escapar el triunfo y fueron empatados en la pizarra en la recta final del encuentro, por lo que tratarán de obtener el triunfo aunque no se trate de un partido oficial.

¿Quiénes son los ausentes de Chivas para el amistoso con América?

Miguel Tapias – Lesión

Miguel Gómez – Lesión

José Castillo – Lesión

Bryan González – Lesión

Raúl Rangel – Convocatoria

Luis Romo – Convocatoria

Diego Campillo – Convocatoria

Hugo Camberos – Convocatoria

Santiago Sandoval – Convocatoria

Roberto Alvarado – Convocatoria

Samir Inda – Convocatoria

Ángel Chávez – Convocatoria

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. América?

El Clásico de México llega a Estados Unidos el próximo domingo 4 de octubre en la cancha del Oakland Alameda County Coliseum, duelo que está programado para disputarse en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. América?

El partido amistoso entre el Guadalajara y el América no contará con señales de televisión abierta para poder verse en México, por lo que para poder verlo EN VIVO será necesario recurrir a Vix Premium. Vía streaming sería difundido por Layvtime en YouTube; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles del partido a través de Rebaño Pasión.